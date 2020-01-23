Смена модели дистрибуции телеканалов «Футбол 1/2», которая предполагала изъятие этих каналов из сетей операторов платного телевидения, перенесена на 15 марта текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе «Медиа Группы Украина», копией которого располагает редакция Mediasat.

«Такое решение было принято после анализа готовности пользователей и партнёров по ретрансляции каналов Футбол 1/2 к грядущим изменениям. По его результатам было решено предоставить зрителям больше времени для комфортного перехода на новую модель потребления контента», – говорится в сообщении медиахолдинга.

Отметим, что с момента вступления в силу новых правил дистрибуции, просмотр эфира телеканалов «Футбол 1/Футбол 2» будет доступен только подписчикам OTT-сервиса Oll TV, спутниковой платформы Xtra TV, телеком-провайдеров «ВОЛЯ», Vega Telecom и «Укртелеком», а также мобильных операторов «Киевстар» и Vodafone.

Остальные провайдеры получат возможность включить в свои пакеты новый телеканал «Футбол 3», который начнёт вещание 1 февраля в 10:00 по киевскому времени.

На официальном сайте телеканалов говорится, что в первый день запланировано три прямые трансляции: Хоффенхайм – Байер (чемпионат Германии, начало — 16:25), Генк – Шарлеруа (чемпионат Бельгии, начало – 18:55) и Ним – Монако (чемпионат Франции, начало – 20:55).

Напомним, 20 декабря Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу «Футбол 3» лицензию на спутниковое вещание. Новый футбольный телеканал вместит в себя весь спортивный контент, не вошедший в эфир двух его предшественников – «Футбол 1/Футбол 2».

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