Система будет запущена в 2024 году с целью обеспечения жителей сельских районов страны доступам к сверхскоростному интернету.

Министерство связи Японии планирует инициировать систему, в рамках которой каждый пользователь интернета в стране будет обязан платить небольшой сбор, а вырученные средства будут направляться на обслуживание инфраструктуры оптико-волоконной сети, которая необходима для функционирования в Японии мобильных сетей в стандарте нового поколения 5G. Об этом пишет издание Nikkei Asian Review.

Министерство внутренних дел и связи Японии планирует обеспечить доступность сверхскоростного интернета по всей территории страны, включая сельские районы. Введение специального сбора даст возможность распределить расходы на содержание этой широкой сети между всеми пользователями интернета.

Вырученные таким образом средства будут направляться на финансирование ремонтных работ и покрытие других расходов сетевых операторов, имеющих оптико-волоконную инфраструктуру в нерентабельных регионах страны.

За ежемесячный сбор отчислений (сумма сбора, как ожидается, составит для каждого подписчика несколько японских иен, что равно нескольким центам) будут отвечать мобильные операторы и прочие провайдеры услуг доступа в интернет, использующие оптику.

В настоящее время в Японии около 700 000 домохозяйств лишены возможности доступа к оптико-волоконным линиям. Правительство страны призывает операторов связи строить свои сети в этих проблемных регионах и планирует к концу марта 2024 сократить количество таких домохозяйств до 180 000.

Сбор может быть введён уже в этом году, после того, как основные работы по прокладке оптико-волоконных линий будут завершены, и операторы приступят к эксплуатации и обслуживанию новых линий.

При пересмотре системы налогов на 2020 год, подготовленном в прошлом месяце, правительство Японии предложило ввести корпоративные налоговые льготы для крупных мобильных операторов, которые ускоряют работы по установке базовых станций 5G. Цель такого решения состоит в предоставлении налоговых льгот для стимулирования быстрого развития сетей 5G и введения сборов с пользователей, направленных на долгосрочную поддержку работы оптико-волоконных сетей.

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