Компании Netflix удаётся удерживать свои позиции на фоне «потоковых войн». Свой первый «тест на прочность» она прошла в момент запуска мощных конкурентов – потоковых платформ от Apple и Disney.

За четвёртый квартал 2019 года, несмотря на жёсткую конкуренцию на рынке, компания увеличила свою абонентскую базу на 8.8 миллиона человек, превысив все прогнозы.

В самой компании Netflix заявляли о планах увеличить свою абонентскую базу на 7.6 миллиона подписчиков, аналитики прогнозировали более высокую цифру. Впрочем, показатели роста немного не дотягивают до результата четвёртого квартала 2018 года, когда компании удалось привлечь 8.9 миллиона новых подписчиков.

Абонентская база компании, являющейся пионером в области производства потокового мультимедиа и развлекательных шоу, в настоящее время насчитывает более 167 миллионов подписчиков в разных уголках мира, – пишет Кабельщик. Это стало возможным в том числе и благодаря целому ряду прекрасно принятых зрителем фильмов и программ, выпущенных в конце прошлого года. В частности, фэнтези-шоу «Ведьмак» и номинантов на «Оскар» – фильмов «Ирландец» и «История брака».

Рост количества абонентов помог компании Netflix подтвердить свои сильные позиции в условиях увеличивающейся конкуренции на рынке потоковых медиа. Четвёртый квартал стал знаковым для компании Netflix, потому что она впервые столкнулась с жёсткой конкуренцией с появлением потоковой платформы Apple (стоимостью в 5 долларов в месяц) и платформой от Disney (стоимостью в 7 долларов в месяц).

Однако впереди компанию ожидает лишь усиление конкуренции. В «потоковые войны» вот-вот готовы вступить NBC, HBO и стартап Quibi.

Во время телеконференции, посвящённой публикации доходов компании, генеральный директор Netflix Рид Хастингз признал наличие растущей конкуренции, заявив при этом, что верит в то, что предложения компании продолжают привлекать новых зрителей, заинтересованных в переходе от традиционного ТВ к практике просмотра медиа в сети.

В США рост абонентской базы компании Netflix составил 420 000 подписчиков, и это меньше, чем прогнозировалось. В минувшем году рост компании на внутреннем рынке замедлялся – отчасти из-за того, что большая часть американцев, заинтересовавшихся контентом от Netflix, уже являются подписчиками платформы.

Прибыль компании за минувший год составила 587 миллионов долларов (1.30 доллара на акцию), что превысило прогнозы Уолл-стрит. Общая выручка составила 5.47 миллиарда долларов, что также превзошло ожидания аналитиков.

За первые три месяца текущего года в компании Netflix надеются увеличить абонентскую базу на 7 миллионов человек, что намного ниже 9.6 миллиона новых подписчиков, которых компании удалось привлечь в первом квартале минувшего года.

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