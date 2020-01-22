К концу 2020 года службы потокового видео по запросу (sVoD) будут доминировать на рынке услуг платного ТВ (Pay TV) в более чем 30 странах мира. Соединённые Штаты стали первой страной мира, где количество абонентов услуг потокового видео превысило количество подписчиков услуг стандартных провайдеров платного ТВ, и это случилось в 2016 году. Количество стран, в которых число подписчиков sVoD превышало число подписчиков платного ТВ, существенно увеличивалось с каждым годом, и к 2020 году данный рост станет ещё более стремительным.

Согласно данным Ampere Analysis, к концу года количество подписчиков услуги потоковое видео по запросу будет превышать количество подписчиков услуг платного ТВ в более чем 30 странах мира. И это будет очередной скачок после прошлогоднего рекордного роста. По словам экспертов компании, рост стран с превышением количества подписок на услуги sVoD в период с 2018 по 2019 в значительной степени был связан с запуском в конце 2019 года службы Apple TV+.

Все службы потокового видео по запросу работают по схожему принципу и подобны таким платформам как Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Megogo, Divan TV и пр. Данные платформы предлагают пользователю потоковое видео, которое можно просматривать в любое удобное время – и в этом их основное отличие от классических услуг ОТТ, которые, по сути, занимаются только трансляцией программ онлайн-телевидения в интернете.

В 2019 году количество стран, где число подписчиков SVOD превысило число абонентов платного ТВ, выросло ещё на десяток в сравнении с 2018 годом, достигнув в итоге 29. По всей вероятности, до конца года количество таких стран превысит 30, что станет важным поворотным моментом в развитии рынка развлечений.

Потребители всё чаще используют для просмотра видео и прослушивания музыки свои мобильные устройства, подключаясь с их помощью к потоковым службам в интернете. Традиционные провайдеры услуг платного ТВ становятся всё менее популярными – их услуги часто сопровождаются платой за оборудование, контрактами, а также включают в себя обширные пакеты каналов, что может увеличить расходы. Стоимость услуг ОТТ и потокового видео по запросу обычно ниже в сравнении с ними, при этом пользователь получает возможность мгновенного доступа к контенту с различных типов устройств – без необходимости заключения контрактов и покупки специального оборудования.

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