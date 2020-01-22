В Украину завезена партия тюнеров от «НПО «РОМСАТ» – компании, специализирующейся на дистрибуции телекоммуникационного оборудования от ведущих мировых брендов на территории Украины, а также Грузии и Болгарии. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе спутникового оператора.

Объём поставки тюнеров модельного ряда Romsat S2 TV составляет 45000 единиц. Этот ресивер, как и модель SRT 7602, брендированный логотипами Viasat и УТБ, имеет инновационную технологию автонастройки спутников и максимально прост в настройке, поэтому абсолютное большинство клиентов сможет подключить его к Viasat самостоятельно.

«До момента начала кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов осталось меньше недели, поэтому мы хотим ещё раз напомнить о необходимости заблаговременного подключения к официальному оператора телевидения. А с тюнером Romsat S2 TV это сделать очень легко и быстро», – комментирует Антон Юрьев, директор по продажам Viasat.

Напоминаем, что 28 января сигнал телеканалов четырёх ключевых украинских медиагруппы на спутнике будет закодирован. После этого те, кто смотрел украинские каналы через спутник, не смогут смотреть их в открытом доступе. Для получения возможности дальнейшего просмотра абонентам спутникового ТВ необходимо выбрать официального оператора телевидения.

Ранее также стало известно, что к услугам оператора Viasat Украина подключилось более 100 тыс абонентов.

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