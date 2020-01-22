Китай произвёл свой второй в 2020 году космический запуск, в результате которого на орбиту был выведен первый тестовый спутник для будущей 5G-группировки Yinhe-1. Запуск был произведен 16 января в 3:00 по Гринвичу при помощи ракеты Куайчжоу-1A (Y9) с территории Центра запусков спутников Цзюцюань.

Спутник Yinhe-1 массой в 227 кг, также известный как GS-SparkSat-03, работает под управлением компании GalaxySpace – производителя спутников из Пекина. Данная китайская компания была основана в 2016 году с целью обеспечения массового производства экономичных и высокопроизводительных малых спутников в режиме быстрой и итеративной разработки для последующего создания крупнейшей в мире LEO-группировки с глобальным покрытием для организации системы 5G связи. Спутник имеет пропускную способность канала 10 Гбит/сек.

Спутники разрабатываются при участии Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CAST), Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) и Китайской корпорации электронных технологий (CETC).

Миссия проекта состоит в том, чтобы увеличить качество связи между всеми регионами и отдельными людьми, предоставить доступ к эффективным и удобным сетевым услугам, обеспечив тем самым доступ к широким массивам знаний, взвешенной и полной информации, более лёгкое и удобное общение и более широкие возможности для всеобщего развития.

Костяк команды компании составляют ведущие эксперты по вопросам развития Интернета, аэрокосмической отрасли и представители научно-исследовательских институтов. Благодаря широким возможностям для проведения исследований и разработок в области спутниковых технологий в сочетании с интернет-мышлением компания GalaxySpace сможет предложить своим пользователям услуги доступа в интернет высочайшего качества с пристойным обслуживанием.

Недорогие, но мощные малые спутники связи, разработанные компанией Galaxy Space, имеют модульную конструкцию, относительно лёгкую конструкцию, созданы с использованием интеллектуальных технологий и пригодны для массового производства. После завершения срока эксплуатации спутники Galaxy будут совершать автоматические орбитальные манёвры, спускаться и сгорать в плотных слоях атмосферы.

Группировка будет включать в себя до 1 000 спутников связи, которые будут обращаться на орбитах от 500 до 1000 км над Землёй, обеспечивая плавное расширение наземных сетей связи на все участки суши, океана и небо, предоставляя непрерывное обслуживание. Группировка будет соответствовать всем стандартам 5G и позволит пользователям быстро и гибко получать доступ к сетям 5G с помощью небольших, интеллектуальных и недорогих спутниковых терминалов, подходящих для использования в школах, частных домах, автомобилях, самолётах и во многих других ситуациях.

Небольшой, интеллектуальный и доступный по цене спутниковый терминал, совместимый со спутниковой системой связи, будет обеспечивать экономичные, практичные, стабильные и удобные услуги сети, которые позволят пользователям эффективно выходить в Интернет, принимая и передавая данные на высокой скорости. Пользовательский терминал прост в настройке и использовании и может быть индивидуально адаптирован и опционально оснащён модулями расширения с питанием от солнечных батарей и голосовым AI-управлением.

Услуги, предоставляемые компанией GalaxySpace, помогут создавать инфраструктуру связи в отдалённых сельских районах как развитых, так и развивающихся стран. Из-за рассеянного распределения населения некоторые рабочие, жизненные, образовательные или медицинские учреждения не имеют доступа (или имеют неустойчивый доступ) к наземной сети. Быстрый и удобный доступ к спутниковой сети позволит эффективно решать эти проблемы и обеспечит больше возможностей и безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.