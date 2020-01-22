Спортивные телеканалы «Футбол 1/Футбол 2», входящие в «Медиа Группу Украина», с февраля текущего года меняют дистрибуционную модель.

На официальном сайте телеканалов говорится, что по новым правилам подписки телеканалы «Футбол 1/Футбол 2» будут доступны абонентам OTT-сервиса Oll TV, спутниковой платформы Xtra TV, телеком-провайдеров «ВОЛЯ», Vega Telecom и «Укртелеком», а также мобильных операторов «Киевстар» и Vodafone.

Напомним, в феврале также начнёт вещание телеканал «Футбол 3», который будет доступен всем операторам. Канал уже получил от регулятора лицензию на вещание.

В начале января текущего года каналы «Футбол 1/2» сменили параметры спутникового вещания. Это было сделано для повышения уровня и стабильности приёма сигнала.

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