В начале каждого года принято оглядываться назад, дабы подвести итоги года предыдущего, проанализировать достижения и недоработки, а также – наметить планы на будущее. А если речь идёт о масштабных проектах, в реализации которых принимает участие множество различных людей, представляющих самые разные структуры и организации, то и итоги обычно подводят за более длительный период, охватывающий не один год, а несколько лет.

Подведению итогов реализации одного из таких масштабных проектов общегосударственного значения – проекта восстановления и развития украинского телерадиовещания в Донецкой, Луганской областях и на территорию Крыма – и была посвящена пресс-конференция, организованная Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания и прошедшая в Киеве 15 января. В рамках пресс-конференции журналистам была представлена информация о работе, проделанной в этом направлении Комиссией по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины на протяжении 2015-2019 годов. В пресс-конференции приняли участие заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук, член Нацсовета Сергей Костинский, и.о. генерального директора Концерна РРТ Сергей Микрюков, начальник управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Яна Холодная, член правления ПАО «НОТУ» Николай Чернотицкий, главный редактор ОО «Радіо Кримських Громад» («Радіо Крим.Реалії») Александр Янковский и директор по вопросам радиочастотных присвоений УГЦР Евгений Мирзаков. Каждый из этих людей в той или иной мере принимал участие в реализации проекта и был готов представить краткий отчёт о том, какая работа была проделана возглавляемой им командой, а также какие результаты данная работа принесла.

Впрочем, как известно, всё познаётся в сравнении. Поэтому для начала присутствующим было предложено мысленно вернуться на шесть лет вперёд – в 2014 год, который стал, пожалуй, самым тяжёлым годом в истории Украины последних нескольких десятилетий. Год, когда Российской Федерацией был оккупирован Крым, а затем развязана война на Донбассе. И как в Крыму, так и на востоке Украины, захватчики старались первым делом взять под контроль радиотелевышки и передающие центры – ведь для получения контроля над умами населения в первую очередь необходимо заполучить контроль над информационным пространством территории, на которой оно проживает. Поэтому первым делом в Крыму и в захваченных районах Донецкой и Луганской областей под раздачу попадали теле- и радиокомпании, занимавшие чёткую проукраинскую позицию. Их бесцеремонно отключали от эфира, заменяя на программы российских вещателей, либо на программы студий, созданных местными коллаборантами. Впрочем, и тем, кто считал себя аполитичным, нейтральным и непричастным сохранить частоты в Крыму и оккупированных районах Донбасса также не удалось – расправившись с явно проукраинскими каналами, захватчики взялись за всех остальных, стремясь вытравить из местного информационного пространства всё украинское и пресечь любые попытки донести до местных жителей правдивую информацию о происходящем в стране.

Проблема усугублялась ещё и том, что под контролем оккупантов оказались все передающие вышки, расположенные на территории Крыма (часть из которых ранее обеспечивала трансляцию сигнала также на юг Херсонской области) и наиболее мощные передающие центры в Донецкой и Луганской областях. К этому стоит также добавить обрушение повреждённой в результате боевых действий передающей вышки на горе Карачун вблизи Краматорска. Как результат – население Крыма, жители южных районов Херсонской области, а также большей части Донбасса были лишены возможности смотреть и слушать программы украинских вещателей. В то же время, с захваченных вышек в их телевизоры и радиоприёмники полилась антиукраинская пропаганда и призывы переходить на сторону сепаратистских образований. И это в регионах, где население и так в той или иной степени медленно «подогревалось» российскими и пророссийскими СМИ на протяжении нескольких лет.

Таким образом, ситуация приобрела угрожающий характер – ведь весной-летом 2014 года зона боевых действий на востоке страны продолжала охватывать всё новые и новые районы, и никто не мог гарантировать, что сегодня-завтра жители очередного райцентра, наслушавшись сепаратистской пропаганды, не провозгласят очередную «народную республику» на территории своего района. Требовались срочные, адекватные решения, направленные на противодействие антиукраинской пропаганде и создание мощного информационного щита вдоль всей линии разграничения – с возможностью перехода в «информационное контрнаступление» через распространение сигнала украинских вещателей на временно неподконтрольные Украине территории. И всё это – в условиях экономического кризиса, падения курса гривны и отсутствия денег в бюджете.

На начальном этапе данное противодействие информационной агрессии носило в значительной мере хаотичный, волонтёрский характер. Украинские теле- и радиовещатели просто ставили на свой страх и риск передатчики на более-менее подходящих для этого объектах, стараясь хоть как-то восстановить информационное присутствие в регионе. А Нацсовет по вопросам телерадиовещания – опять же, на свой страх и риск – выдавал этим компаниям временные разрешения, или же просто закрывал глаза на их безлицензионную деятельность – ибо она велась во благо страны.

Однако долго так продолжаться не могло – ведь для комплексного решения проблемы требовался чёткий план и программа действий на несколько лет вперёд. Посему и была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители регуляторных органов, нескольких министерств, местных администраций и прочих ведомств, которым предстояло разработать эту самую программу действий и обеспечить её реализацию. Комиссия начала свою работу в марте 2015 года – после чего в законодательство Украины начали вноситься соответствующие поправки, способствующие защите информационного поля страны, а сама работа в этом направлении приобрела системный характер.

2019 год также стал для Украины годом изменений. Сменилось правительство, изменилась его структура, перечень и названия министерств и ведомств, а также их руководители. Поэтому нынешний отчёт о работе Комиссии стал, по сути, заключительным отчётом о её деятельности в прежнем составе, в преддверии грядущих изменений. Именно в том и состоит его важность. Тем более, что полученный за эти четыре года опыт является по-настоящему бесценным – как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, модерировавший пресс-конференцию, сегодня Украина уже может делиться своим опытом с другими странами, в которых существуют риски, подобные украинским.

Итак, что же было сделано за эти четыре года? Во-первых, на законодательном уровне была введена упрощённая процедура получения разрешений на использование радиочастотного ресурса в Донецкой и Луганской области, а также на юге Херсонской области. Во-вторых, было построено и реконструировано несколько радиотелевышек. В-третьих – и это стало прямым следствием первых двух пунктов – было в несколько раз расширено количество теле- и радиопрограмм, вещающих в указанных регионах. Кроме того, были приняты шаги, направленные на стимулирование развития кабельных сетей в Донецкой, Луганской и Херсонской области. Таким образом, для восстановления вещания на эти регионы были задействованы все возможные технологии – как современные, так и те, которые принято считать устаревшими (в частности – вещание в диапазоне средних волн). Доступ к украинскому теле- и радиопродукту был возвращён примерно четырём миллионам граждан Украины, проживающим на подконтрольных и неподконтрольных территориях.

Команда, работавшая над реализацией проекта, научилась успешно работать в достаточно сложных условиях ограниченного финансирования (а иногда – и полного его отсутствия), научилась диверсифицировать имеющиеся средства, привлекать доноров, инвесторов, частные компании, координировать работу различных органов и ведомств, а также развивать партнёрство между государственными и частными структурами.

В свою очередь, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук предоставила некоторую статистическую информацию по итогам работы Комиссии. В частности, коснулась темы строительства и реконструкции передающих вышек для компенсации мощностей передающих центров, оказавшихся на неподконтрольной территории.

Как отметила Ульяна Фещук, данный процесс начался в 2016 году, когда на горе Карачун под Краматорском была возведена вышка высотой 184 метра – взамен прежней, разрушенной в результате боевых действий. В 2017 году было построено две вышки: в Бахмутовке Луганской области (134 метра) и Чонгаре Херсонской области (150 метров). В 2018 году в городе Горняк Донецкой области была построена вышка высотой 190 метров, а в 2019 году в результате реконструкции вышки в Чаплинке Херсонской области её высота была увеличена с 92 до 133 метров. На 2020 год запланировано сооружение ещё одной вышки – в Комышеватке Луганской области, высотой 150 метров, а также создание передающей станции в Станице Луганской.

Благодаря сооружению этих вышек Нацсовет смог заказать в УГЦР просчёт частот под них, а также оперативно выдать разрешения на их использование украинскими вещателями.

Также на протяжении этих четырёх лет для реализации данных проектов была привлечена техническая помощь от зарубежных партнёров – из Соединённых Штатов, Польши, Литвы, Латвии и Словении, которые предоставили Украине более сорока телевизионных и радиопередатчиков. Кроме того, при поддержке и помощи партнёров из США была спроектирована и построена передающая вышка в Бахмутовке, а также был предоставлен мощный средневолновой передатчик для установки в городе Часов Яр. И эта помощь, по словам Ульяны Фещук, имела огромное значение, поскольку средств государственного бюджета Украины на решение данных задач не хватало.

Отдельный проект при поддержке американских партнёров осуществляется в сфере развития цифрового телевизионного вещания – благодаря финансовой поддержке агентства USAID Украина получила 11 цифровых телевизионных передатчиков общей стоимостью в 1 миллион долларов.

Результатом реализации программы стало значительное расширение охвата населения сигналом украинских теле- и радиокомпаний.

В частности, по словам Ульяны Фещук, в Луганской области охват населения украинским телерадиосигналом увеличился в два раза. Охват FM-вещанием увеличился на 234% (с 743 тысяч до 1 700 тысяч потенциальных слушателей). Охват цифрового телевидения увеличился на 210% – с 661 тысячи до 1 400 тысяч, а охват аналогового телевидения – на 258%, с 674 тысяч 1 700 тысяч граждан.

В Донецкой области средний показатель увеличился в 1.5-2 раза. В частности, охват FM-вещания вырос на 245% – с 2,5 миллиона до 3,7 миллиона граждан. Охват цифрового телевидения вырос на 255% – с 1,1 миллиона до 2,8 миллиона граждан. А охват аналогового телевидения увеличился на 152% – с 2 до 3 миллионов.

Существенно вырос и охват украинским вещанием на юге Херсонской области и в Крыму. В частности, охват FM-вещания вырос в 10 раз – на 1063% – с 59 тысяч до 623 тысяч граждан. Охват цифрового телевидения в данном регионе увеличился на 155% – со 149 тысяч до 231 тысячи граждан, охват аналогового телевидения вырос на 240% – со 196 тысяч до 470 тысяч граждан.

Потенциальный охват сигналом украинских теле- и радиопрограмм на территории оккупированного Крыма составляет для FM-вещания 295 тысяч граждан, для цифрового телевидения – 194 тысячи граждан, и для аналогового телевидения – 371 тысяча граждан. Впрочем, как отметила Ульяна Фещук, на практике эти цифры могут быть меньшими – ведь на территории Крыма российская оккупационная администрация пытается глушить сигнал украинских вещателей.

Отдельно Ульяна Фещук выделила радиовещание в диапазоне средних волн – глушение такого сигнала является достаточно дорогим занятием, поэтому россияне его пока не глушат, а значит – эффективность такого вещания достаточно высока. В частности, потенциальная аудитория вещания Украинского радио из города Часов Яр Донецкой области составляет 7 миллионов граждан, проживающих как на подконтрольной, так и на оккупированной части Украины. На территорию Крыма с Чонгара в диапазоне средних волн вещает радиостанция «Радіо Крим.Реалії», потенциальная аудитория которого в Крыму составляет около 1 миллиона человек.

Ещё одной технологией, обеспечивающей донесение до жителей неподконтрольных территорий украинского телерадиопродукта является спутниковое вещание. Его общая потенциальная аудитория в Крыму и на Донбассе составляет приблизительно 8 миллионов человек. В настоящее время лицензии на спутниковое вещание имеют 117 украинских телеканалов и 9 радиостанций. То есть, выбирать есть из чего.

Впрочем, столь мощное развитие теле- и радиоинформационного пространства в данных регионах было бы невозможным без наличия свободного частотного ресурса. О той титанической работе, которая была проведена с целью просчёта частот, их координации и определения электромагнитной совместимости поведал директор по вопросам радиочастотных присвоений УГЦР Евгений Мирзаков.

По его словам, с момента начала антитеррористической операции на востоке Украины специалистами УГЦР для нужд радиовещания, аналогового и цифрового телевещания было просчитано около 300 радиочастот на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Также УГЦР предоставил Нацсовету по вопросам телерадиовещания около 500 выводов касательно возможности использования частотного ресурса в данных регионах.

В настоящее время продолжается работа над ещё около 50 заявками. Однако, по словам Евгения Мирзакова, частотный ресурс в данных регионах практически исчерпан.

На начальном этапе реализации проекта основной акцент делался на просчёт частот для нужд аналогового телевизионного вещания, однако, в настоящее время акцент смещается в сторону цифрового телевизионного вещания – в данный момент УГЦР работает над просчётом 20 частот для вещания в цифре на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Практическую реализацию технической составляющей проекта продолжил раскрывать и.о. генерального директора Концерна РРТ Сергей Микрюков. По его словам, за пять лет Концерн РРТ собственными силами и практически без финансовой помощи со стороны государства установил на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей около ста теле- и радиопередатчиков, построил за собственные средства антенно-фидерные системы, обеспечивающие работу данных передатчиков. В городе Часов Яр был построен передающий центр для ведения радиовещания в диапазоне средних волн – с антенной типа «луч», а также установлен передатчик, ведущий вещание программы UA: Украинское радио на частоте 873 кГц с покрытием в дневные часы территории Донецкой и Луганской областей, а в тёмное время суток – также приграничных с РФ районов.

Также Концерн РРТ восстановил телевышку на горе Карачун под Краматорском. Новая вышка по высоте несколько ниже той, которая была разрушена в результате боевых действий, однако, в целом с возложенными на неё задачами она справляется. Сегодня с неё вещает 10 общенациональных и 4 местных телеканала, а также – 6 радиостанций. Вышка обеспечивает распространение их сигнала на северные районы Донецкой области в радиусе до 60 километров.

После реконструкции и увеличения высоты вышки в Чаплинке на Херсонщине с неё вещает 5 общенациональных, 2 местных телеканала в цифровом формате, 2 общенациональных и 1 местный телеканал в аналоговом формате, а также три радиостанции.

Также Концерн РРТ обеспечил техническую реализацию проекта по организации специализированной связи для военных, находящихся в зоне проведения ООС.

Помимо этого Концерн РРТ участвовал в упомянутом выше совместном проекте, в рамках которого Украина получила от США в качестве помощи 11 цифровых телевизионных передатчиков стандарта Т2. Проект реализовывался в два этапа: на первом – летом 2019 года – было установлено четыре передатчика, на втором – в декабре 2019 – было получено оставшиеся семь. Три из них уже отправлены на объекты в Донецкой области. Каждый такой передатчик может транслировать в цифровом стандарте до 10 телепрограмм. Передатчики были установлены на объектах Концерна РРТ и частной компании «Телесети Украины» – на первом этапе это были Горняк, Чонгар, Скадовск и Чаплинка. Полученное оборудование очень современное, очень качественное и способно работать с высоким КПД.

Параллельно Концерном РРТ были проведены работы, направленные на обеспечение максимального покрытия северной части Луганской области вещанием областного телевидения и радио, а также увеличено до пяти число телеканалов, доступных в приграничной с РФ части Луганщины.

Несмотря на то, что частотный ресурс в Донецкой и Луганской области практически исчерпан, некоторые резервы всё же остались. И в Концерне РРТ предлагают использовать их для закрытия последних белых пятен вдоль линии размежевания путём установки маломощных (до 100 Ватт) передатчиков в населённы пунктах, которые в силу особенностей рельефа местности пока лишены возможности стабильно принимать сигнал с действующих передающих центров. Впрочем, этот вопрос ещё требует обсуждения и тщательной проработки.

Впрочем, сама по себе инфраструктура – вышки, передатчики, станции мультиплексирования, узлы коммутации – это лишь основа, становой хребет системы телерадиовещания. И сама по себе, без качественного наполнения контентом, она мало что значит. Поэтому Нацсовет обращался (и продолжает обращаться) к украинским вещателям с предложением принять своё участие в реализации программы по возвращению украинского контента в эфир Донбасса и Крыма. Разумеется, что вещание в этих регионах изначально не может быть коммерчески привлекательным, однако, тем не менее, на просьбу поучаствовать в проекте откликнулись многие телерадиоорганизации страны – местные, региональные, общенациональные, представляющие все возможные формы собственности. Кто-то приходил в эфир, кто-то из него уходил, провещав несколько месяцев. Кто-то изъявлял желание вещать в одном населённом пункте, кто-то – развернул сети вдоль всей линии размежевания. Всех пригласить на пресс-конференцию было невозможно – поэтому были приглашены представители самых знаковых компаний, которые, по словам Сергей Костинского, взвалили на свои плечи основной груз работы по созданию и трансляции контента для жителей районов, прилегающих к зоне конфликта, и жителей временно неподконтрольных территорий. Речь идёт о Национальной общественной телерадиокомпании, а также о радиостанциях «Армия FM» и «Радіо Крим.Реалії».

Первым поделился опытом член правления ПАО «НОТУ» Николай Чернотицкий. Общественное вещание сегодня представлено на Донбассе и на юге Херсонщины всеми своими теле- и радиоканалами. А это – общенациональные телеканалы UA: Перший и UA: Культура, региональные UA: Донбасс, UA: Крим и UA: Херсон, общенациональные радиостанции UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь, UA: Радіо Культура и региональные радиосети «Голос Донбасу» и «Пульс FM».

По словам Николая Чернотицкого, несмотря на ограниченность ресурсов, ПАО «НОТУ» всегда была одним из первых вещателей, изъявлявших желание принять участие в освоении частотного ресурса, предназначенного для вещания на Донбассе и на юге Херсонщины – ведь основной задачей системы Общественного вещания является донесение честной, разносторонней, незаангажированной и максимально объективной информации дл всех граждан Украины. Посему, в силу особенностей ситуации, сложившейся в эфире данных регионов, трансляция на эти территории является для компании приоритетной задачей, и её руководство делает всё возможное для того, чтобы эта трансляция не прерывалась.

Далее своим опытом поделилась начальник управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Яна Холодная, которая ещё совсем недавно возглавляла Центральную телерадиостудию министерства обороны Украины, в составе которой с 2016 года работает радиостанция «Армия FM».

Сегодня «Армия FM» – это мощная радиосеть, вещающая в Киеве и ряде областных центров Украины, с планами дальнейшего развития. А в 2016 году всё начиналось с небольшой интернет-платформы, пары-тройки временных частот на Донбассе и энтузиазма молодого коллектива, решившего делать радио для наших военных.

Собственно, изначальной задачей радиостанции было обеспечение вещания на востоке страны – для оказания поддержки военнослужащим ВСУ, находящимся на линии размежевания и вблизи её. «Наши солдаты защищают Украину физически, а Армия FM взяла на себя не менее амбициозное задание – защищать информационный фронт, ведь в 2016 году ощущался острый дефицит украинского информационного продукта на востоке страны», – отметила Яна Холодная.

С самого начала своей работы коллектив радиостанции Армия FM чётко осознавал, что работает в нише информационно-патриотического вещания, направленного как на военнослужащих, так и на местное, проукраински настроенное население, проживающее по обе стороны линии размежевания. А это означало необходимость очень тщательного и внимательного подхода к наполнению эфира, в котором не должно было быть места ни продукту, произведенному в России, ним дешёвой попсы, ни чего-либо другого, что могло бы бросить малейшую тень на Украину и её армию. А с началом вещания Армия FM разрушила миф о якобы полной русскоязычности Донбасса – ведь на станцию начали поступать отзывы (в том числе – от жителей временно неподконтрольных территорий), авторы которых выказывали свою радость и воодушевление от возможности слышать украиноязычные программы и музыку украинских исполнителей. При этом на Армии FM не рассматривают своих коллег по эфиру в качестве конкурентов, руководствуясь принципом «Чем больше качественного контента, чем больше объективных новостей – тем лучше».

Третьим о вкладе своего коллектива в реализацию программы рассказал присутствующим ОО «Радіо Кримських Громад» («Радіо Крим.Реалії») Александр Янковский. Сама по себе радиостанция «Радіо Крим.Реалії» является интересным примером сотрудничества между радиостанцией «Радио Свобода» и общественным сектором, а также с государством, а её миссия заключается в донесении правдивой, честной и объективной информации о происходящем в Крыму до жителей оккупированного полуострова. Поддержку радиостанции оказали посольства Соединённых Штатов и Нидерландов, а также американский фонд, оказывающий помощь СМИ, которые адресуют свой контент жителям территорий, испытывающих проблемы со свободой слова.

Радиостанция «Радіо Крим.Реалії» начала своё вещание в сентябре 2017 года на частоте 105.9 МГц через передатчик мощностью 5 кВт, установленный на Чонгаре. И поначалу, по словам Александра Янковского, программы станции можно было беспрепятственно принимать на обширных территориях Крымского полуострова – были отмечены случаи их приёма даже в таких населённых пунктах, как Керчь, Феодосия, Белогорск и Симферополь.

Однако, так длилось недолго – факт присутствия радиостанции в крымском эфире очень быстро заметили не только проукраински настроенные слушатели, но и представители российской оккупационной администрации в Крыму. И примерно с апреля 2018 года вещание станции на частоте 105.9 МГц было практически полностью заглушено на территории центрального Крыма – возможность слушать её программы оставалась лишь в северных районах полуострова.

Однако, на станции нашли чем ответить на глушение. И этим ответом стало решение начать вещание в диапазоне средних волн – на частоте 648 кГц. В отличие от частоты 105.9 МГц, которую станция получила через полноценную процедуру конкурса, средневолновая частота была выделена ей на основании норм законодательства, регламентирующих выдачу временных разрешений на вещание в отдельных регионах страны. Поэтому сам этот процесс занял не так много времени, а кроме того, станции не пришлось платить немалый лицензионный сбор (что было бы для неё весьма накладно – учитывая некоммерческий характер вещания). Гораздо сложнее оказалось обеспечить техническую сторону работы станции – ведь в последнее время Украина практически свернула вещание в диапазоне средних волн (при том, что Россия продолжала транслировать свои программы на средних волнах в сторону нашей страны – в том числе, через мощный передатчик на территории Приднестровья). Впрочем, в конечном итоге, станции удалось найти необходимый передатчик, который был установлен на передающем центре, настроен, и в ноябре 2019 года «Радіо Крим.Реалії» смогло выйти в эфир на средних волнах. Это вещание не глушится – как отмечалось выше, в СВ-диапазоне глушить сигнал намного сложнее, чем в FM, и поэтому сегодня программы станции можно принимать и в Керчи, и в Феодосии, и в Старом Крыму, и в Джанкое, и в Красноперекопске, и в Евпатории, и в Саках, и в Белогорске, и в Бахчисарае, и в Симферополе. При этом станция не собирается останавливаться на достигнутом – уже скоро планируется установка более мощного передатчика, который должен будет обеспечить возможность более стабильного и качественного приёма её программ на большей части Крыма. За исключением, разве что, южного берега, который отгораживают горы.

И, подобно «Армии FM», радиостанция «Радіо Крим.Реалії» сегодня может похвалиться тем, что её программы внимательно слушают жители временно оккупированных территорий. По словам Александра Янковского, слушатели из Крыма даже время от времени присылают короткие видеоролики (снятые, видимо, в салонах автомобилей), в которых видны пейзажи крымских городов, а на фоне звучит «Радіо Крим.Реалії». А значит, резюмировал Александр Янковский, несмотря на скептические прогнозы некоторых чиновников, станция состоялась и обрела свою аудиторию.

В заключение пресс-конференции, подводя её итоги, член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский отметил, что, разумеется, результаты работы комиссии не идеальны – есть ещё над чем работать, что исправлять, что переделывать. Однако её члены всегда были открыты к восприятию конструктивной критики, которая очень часто помогала исправлять и корректировать ситуацию на ходу. Фактически, диалог с индустрией, диалог с аудиторией стал неотъемлемой частью работы комиссии и помог достичь результата. А результат этот впечатляет – за четыре года работы комиссии удалось проделать 95% работы, направленной на восстановление эфирного вещания на Донбассе и вблизи админграницы с оккупированным Крымом. Были запущены целые новые проекты. Помимо уже упомянутой радиостанции «Армия FM», Сергей Костинский вспомнил небольшие региональные радиосети «Тризуб FM» и «Вільне радіо», созданные волонтёрами, ряд местных компаний.

Разумеется, эфирное вещание – это далеко не единственный источник украинского теле- и радиоконтента для жителей Донбасса и Крыма. Есть спутник, есть Интернет. Однако, по словам Сергея Костинского, значительная часть слушателей не привыкла прилагать дополнительные усилия для поиска интересующих их программ – вот почему эфирное вещание продолжает оставаться таким важным. Ведь это по-прежнему самый популярный способ получения информации для широких масс населения. И именно поэтому, в частности, Нацсовет решил пока сохранить аналоговое телевизионное вещание на Донбассе и на юге Херсонской области.

И в самом конце Сергей Костинский привёл некоторые цифры сухой статистики.

Сегодня, по словам Сергея Костинского, в Луганской области работает 23 FM-радиостанции, которым Нацсовет выдал 74 частоты и которые установили (и продолжают устанавливать) свои передатчики в 17 населённых пунктах. 17 из этих 23 радиостанций являются новичками в эфире области – им было выделено 58 частот. В сфере аналогового телевидения в Луганской области сегодня работает 15 телеканалов, которые получили право вещания на 77 аналоговых частотах. И их передатчики уже установлены или устанавливаются в 21 населённом пункте области. В сфере цифрового телевидения разрешение на вещание выдано 32 телеканалам, получившим 27 частот в 9 населённых пунктах. В Луганской области работают 15 провайдеров и 19 кабельных сетей, часть из которых появилась благодаря программе скидок, инициированной Комиссией и утверждённой правительством.

В Донецкой области право на вещание сегодня имеют 33 FM-радиостанции, получившие от Нацсовета в общей сложности 96 частот, а их передатчики установлены в 15 населённых пунктах. Из этих 33 радиостанций новичками являются 19. Также в Донецкой области вещает 28 аналоговых телеканалов, которым было выделено 72 аналоговые частоты для вещания в 13 населённых пунктах. И 37 телеканалов по состоянию на сегодняшний день получили все необходимые документы для вещания в Донецкой области. В области работает 68 провайдеров и 81 кабельная сеть.

И, наконец, на юге Херсонской области право на вещание – направленное как на территорию Крыма, так и адресованное жителям южных районов области – получили 17 FM-радиостанций, которые получили от Нацсовета 31 частоту для вещания в семи населённых пунктах. И 14 из этих 17 станций являются новичками на юге Херсонщины. Также для вещания на юге Херсонщины Нацсовет привлёк 12 аналоговых телеканалов, которым выделено 30 частот. Что касается цифрового телевидения, то право на вещание на юге Херсонской области имеют 36 телеканалов, которым выделено 17 цифровых частот в пяти населённых пунктах. Также в 6 районах Херсонской области, прилегающих к Крыму, работают пять провайдеров. Это пока мало, но, как отметил Сергей Костинский, всё ещё впереди.

Работа Комиссии, впрочем, на этом не прекращается. Впереди ещё много задач, и сегодня членами Комиссии уже подготовлены наработки и план действий на 2020-21 годы, которые переданы на рассмотрение в Министерство культуры, молодёжи и спорта, которое в дальнейшем и будет координировать работу комиссии. А значит – впереди новые достижения, о которых члены Комиссии планируют детально и оперативно информировать.

Полностью ознакомиться с материалами Отчёта о работе Комиссии по вопросам функционирования системы национального телевидения и радиовещания за 2015-2019 годы можно по ссылке.

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