Оператор сервиса, осуществяющего DDoS-атаки на заказ, выложил в сеть пароли для 515 тысяч устройств интернета вещей, маршрутизаторов и сервисов. В списках значатся IP-адреса, логины и пароли для сервиса Telnet — протокола удаленного доступа к устройствам, передает SecurityLab.ru.

Сообщается, что для своих целей хакер использовал видимые в интернете устройства с открытыми Telnet-портами, после чего подбирал к ним заводские или несложные пользовательские пароли. Как правило, такой метод используют злоумышленники для подключений к устройствам и заражений их вирусным ПО.

При этом обычно операторы хакерских сервисов такие данные не выкладывают в открытый доступ. Однако в данном случае киберпреступник уверяет, что данные ему больше не нужны, поскольку он переходит на новую модель бизнеса.

Напомним, в лаборатории «Доктор Веб» отмечают немалый рост количества вирусных атак на умные гаджеты, технику и электронику. За 2018 год было зафиксировано 99,2 миллиона случаев захвата вредоносным ПО, а это в четыре раза больше, нежели годом ранее.

Более того, прогнозы аналитиков на будущее совсем неутешительны: число кибератак, как и их сложность, в дальнейшем будет только увеличиваться. По мнению экспертов, это связано даже не столько с развитием IoT, сколько с наплевательским отношением пользователей к собственной кибербезопасности.

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