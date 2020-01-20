В «Роскосмосе» рассказали, как будет происходить реализация программы по развертыванию системы связи «Сфера». В частности, стало известно, что для выведения в космос всех спутников системы необходимо 148 запусков ракет-носителей, передает 3Dnews.

Сообщается, что на реализацию этой программы «Роскосмосу» потребуется 10 лет. Для этого будут использованы 88 ракет «Союз-2.1б» среднего класса, 36 лёгких носителей «Ангара-1.2» и 24 тяжёлых ракеты «Ангара-А5».

Всего в систему связи «Сфера» войдут 638 спутников. Из них: 334 аппарата связи, 55 навигационных спутников и 249 космических аппаратов, предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

Напомним, в сентябре сообщалось, что создание первых пяти аппаратов для проекта спутникового интернета «Сфера» обойдется России в 15 миллиардов рублей. Проект должен стать российским аналогом OneWeb: 600 спутников обеспечат интернетом всю территорию России и соседних стран.

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