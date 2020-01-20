Если данная тенденция сохранится – к 2023 году потери операторов услуг платного телевидения и ОТТ по всему миру составят, по прогнозам Parks Associates, 67 миллиардов долларов.

Согласно данным из отчёта, опубликованного агентством Parks Associates, в 2019 году американские операторы услуг платного телевидения и ОТТ потеряли 9.1 миллиарда долларов из-за случаев пиратства и совместного использования учётных записей абонентов (аккаунт-шеринг). Делая прогноз на будущее, эксперты Parks утверждают, что к 2023 году пиратство видеоконтента будет стоить операторам по всему миру убытков на сумму более 67 миллиардов долларов.

В отчёте Parks Associates за 2019 год отмечается, что одни только американские операторы недополучили за год доход в размере 9.1 миллиарда долларов, из которых примерно 2.5 миллиарда долларов были недополучены непосредственно из-за деятельности пиратов; по всей Северной Америке пираты причинили убытки на сумму в 8.4 миллиарда долларов. Среди видов пиратства, перечисленных в отчёте Parks, – кража видеоконтента на стадии производство, кража видеоконтента на стадии дистрибуции, кража с использованием взломанных пользовательских устройств и кража с платформ других пиратов.

При этом, по данным Parks, основные меры, предпринимаемые в США в сфере борьбы с пиратством, направлены на выявление и пресечение фактов совместного использования учётных записей и злоупотреблений пользователей. Исследование, проведенное экспертами Parks и охватившее американские домохозяйства, имеющие подключение к широкополосному интернету, показало, что 5% респондентов использовало чужие учётные записи для получения доступа к услугам платного телевидения, а 6% – для получения доступа к видео в сети Интернет. В другом отчёте – подготовленном агентством Hub – содержится подробная информация о том, насколько широкое распространение получила практика совместного использования паролей – в частности, среди подростков и молодёжи: 80% представителей этих возрастных категорий признали, что обмениваются либо обменивались в прошлом паролями для доступа к потоковым платформам.

«В целом случаи обмена учётными данными можно условно разделить на две категории, – говорит аналитик Parks Associates Стивен Хоули. – Большая часть подобных случаев является ненамеренными действиями, не преследующими целей получения прибыли. Но гораздо большее опасение вызывает тот факт, что пираты покупают через так называемый «Dark Web» объёмные базы краденных данных, и используют автоматические системы для выявления проникающих учётных записей конечных пользователей».

В общем, по данным Parks, в 2019 году услугами пиратских видео-платформ воспользовалось 12.5 миллиона американских домохозяйств, являющихся абонентами служб платного ТВ. Впрочем, эта цифра по-прежнему ниже показателей, отмеченных в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.