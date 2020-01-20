Идеи для оригинального дизайна офиса стартапа

Молодые компании и стартапы, запускающие на рынок оригинальные продукты, давно отошли от концепции унылых однотипных и слишком строгих офисов. Основатели молодых брендов – это руководители бизнеса новой формации, которые прекрасно понимают, что на продуктивность команды и конечный результат – а значит, и успех бизнеса – влияет атмосфера в офисе. Вот, почему рабочее пространство должно быть комфортным, эргономичным и творческим.

В хороших офисах комфорт и креативность сочетаются с профессиональным деловым имиджем. Стильная обстановка, полная цвета, жизни и вдохновения обеспечивает здоровую рабочую обстановку для каждого члена команды. Звучит красиво, но как этого добиться? Доверить процесс подготовки дизайн-проекта лучше профессионалам из Partner Design – информацию о студии дизайна можно найти по ссылке partner-design.com.ua/dizayn-interera/dizayn-ofisa/ . На сайте также есть портфолио компании с реализованными проектами.

Дизайн современного офиса стартапа: интересные идеи

Акцент в интерьере на миссии и философии компании. Сделать это можно в креативном духе: например, вместо строгой таблички с заявлением миссии можно нанести текст на стену. Если концепция стартапа позволяет, можно оформить одну стену при помощи граффити и отразить в рисунках и надписях задачи, цели и философию бренда.



Грамотный выбор цветовой гаммы. Правильно подобранные оттенки оказывают психологическое воздействие, мотивируют к творчеству и повышают продуктивность. Также цвета могут повлиять на обострение критического мышления, раскрыть эмоции, помочь достичь гармонии в коллективе и быстрее наладить контакт с окружающими.

Например, для повышения креативности сотрудников в дизайн стоит привнести элементы фиолетового цвета. Пространство для мозгового штурма можно разбавить оттенками красного и синего, которые активизируют мозговую активность, а вот в той части опен-спейса, которая отведена для переговорной, лучше ограничиться базовыми и природными оттенками.

Интеграция брендовых цветов в дизайн. Выбирая цвета для оформления дизайна, стоит включить в цветовую гамму и корпоративные оттенки – пусть даже в качестве акцентов.

Зонирование без стен. Концепция современных офисов – это открытое пространство, где все сотрудники могут свободно коммуницировать. Идея отличная, но все же в огромном помещении иногда приходится визуально выделить определенную зону, к примеру, зону отдыха или переговорную. Как вариант, вместо перегородок или стеклянных ширм можно использовать разную по цвету отделку пола. К примеру, в зоне отдыха плитка будет другого размера, формы и цвета – визуально сразу видно, что это отдельный островок. Такой прием не только зонирует, но и оживит пространство.

Использование оригинальной мебели и деталей. Допустим ли такой прием – зависит от идеологии компании. В молодежных стартапах легко можно использовать нестандартную мебель – необычные варианты столов и стульев, шезлонги, пуфы и другие варианты оригинальной меблировки.

В зоне отдыха одну из стен можно оформить, изобразив огромные часы – основа будет нанесена непосредственно на стену в технике граффити, а механизм со стрелками установлен в центре самостоятельно. Это поможет сотрудникам отслеживать, сколько времени они потратили на отдых, и в целом будет смотреться оригинально. Также в качестве акцента можно использовать такой прием – выделить одну из стен под огромную интерактивную доску, где каждый из сотрудников сможет записывать свои идеи.

Хорошее освещение в дизайне офиса

Это один из важнейших элементов комфортного офиса. Даже если пространство будет оборудовано самой уникальной эргономичной мебелью с лучшими цветовыми комбинациями, ничего из этого не будет по-настоящеэффективным без правильного освещения. Поскольку естественное освещение всегда лучше, в идеале стоит оставлять окна открытыми – без жалюзи и другого декора. Обязательно нужно организовать также дополнительное освещение для каждого рабочего стола – свисающие светильники прямо с потолка или локальные настольные лампы.

Больше актуальных идей для оформления офисного пространства современной компании можно найти на сайте дизайнерской студии Partner Design.

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