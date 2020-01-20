В этой статье мы рассмотрим два направления для пиара и раскрутки бренда, товаров или компаний.

Телевидение — эффективно для пиара?

Это давно привычный и понятный для всех рекламный канал — телевидение.

Естественно, ещё десять лет назад телеканалы имели преимущественное большинство рекламо-потребителей. То есть, 70% людей смотрели телевидение и, соответственно, именно этот рекламный канал являлся наиболее эффективным. Ещё 30% делили между собой печатные СМИ и наружная реклама (бигборды плакаты и т.д.).



На сегодняшний день печатные СМИ катастрофически теряют свои продажи и стремительно превращаются в интернет порталы.

Телевидение как рекламная площадка ещё держит свои позиции, но большинство маркетологов уже видят тенденцию на снижение эффективности телевизионных каналов как способа рекламного пиара. На этот факт оказывают влияние несколько факторов:

телевизионных каналов стало слишком много, то есть у каждого канала есть определённое количество рекламо-потребителей;

люди уже не ограничиваются телеканалами своего региона, так как, благодаря цифровому телевидению стали доступны каналы из других стран и каналы вообще независимые от региона. В таких условиях сложно проводить рекламу товара или бренда с региональной привязкой.

Интернет эффективнее для пиара чем телевидение

Почему интернет становится лидером рекламы?

Первый фактор это стремительный захват внимания целевой аудитории интернет-ресурсами, а в частности — соцсетями, видео площадками, информационными сайтами и сайтами-отзовиками. То есть на данный момент, у телевидения, как канала рекламы, покрытие не 80%, а по приблизительным оценкам от 38% до 45%. И это не предел.

По проведенным мониторинговым исследованиям ежегодно телевидение теряет около 3% своих постоянных зрителей, которые уходят в интернет.

Исходя из современных тенденций, маркетологи рекламных кампаний уже понимают, что телевидение как рекламная площадка себя постепенно изживает. Да, там остаётся ещё люди пожилого и среднего возраста, но уже меньше, а вся молодежь получает информацию, а соответственно и рекламу, из интернет ресурсов.

Есть ещё один очень немаловажный пункт за интернет — стоимость рекламы.

Интернет позволяет рекламировать товары и услуги гораздо дешевле при высокой эффективности.

Реклама на телевидении остается дорогой, потому что именно за счет нее и живут телеканалы, которым нужно оплачивать студии, трансляции, работу технического персонала, в то время как интернет является более мобильной, “свободной” площадкой, без такой радикальной зависимости от расходов, где небольшой отзыв на сайте может оказаться куда эффективнее.

Также немаловажным фактором является скорость размещения рекламы, начиная от момента покупки и заканчивая реализацией.

Покупка рекламы на телевиденье — это огромные затраты не только финансовые, но и временные. Создать проект, слоган, придумать и отснять материал, подбор актеров (или аниматоров), монтаж и прочие тонкости занимают огромный пласт времени и сил, в то время как сложности рекламы в интернете могут ограничиться написанием качественного текста, подбором удобного времени для публикации или местом размещения баннера на сайте. При том, в случае с телевидением от покупки рекламы на канале до её реализации может пройти несколько месяцев, а в интернете это время может быть сведено до дней (или даже часов).

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