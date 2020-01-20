Один из крупнейших американских провайдеров оформил заявку на получение патента на «антипиратскую систему управления контентом», которая использует технологию блокчейн, давая правообладателям возможность отслеживать использование принадлежащего им контента.

В заявке, поданной компанией Dish Network в Бюро по патентам и товарным знакам США, приведено описание системы, позволяющей правообладателю встраивать в код контента идентификационные знаки, которые можно хранить и регулярно обновлять, используя распределённый реестр учёта. В компании Dish утверждают, что предлагаемая система поможет более тщательно отслеживать и обеспечивать соблюдение авторского права, предупреждая платформы о фактах незаконного использования контента.

В тексте заявки, поданной в Бюро, говорится о том, что одной из основных проблем потоковой передачи данных в Интернете является то, что индустрии становится всё труднее бороться с пиратством контента. Дистрибуционных платформ становится так много, что правообладателям всё труднее их эффективно контролировать. И несмотря на то, что нелегально распространяемый контент может быть просто изъят после выявления, обычно до того, как это случается, его успевают просмотреть миллионы зрителей.

Антипиратская система от компании Dish Network, кБоторая впервые была описана в июле 2018 года, будет использовать технологию блокчейна для «встраивания» в контента данных о правообладателе, его имени, контактной информации – причём, всё это может загружать и изменять лишь сам правообладатель.

Идея заключается в том, чтобы предоставлять дистрибуционным платформам неизменный эталонный ориентир для гарантирования правильной авторизации всех публикуемых данных. Помимо возможности проведения более эффективной проверки авторских прав, система также предоставляет платформам возможность обеспечивать соблюдение прав собственности на контент и принимать меры, направленные против тех, кто использует данный контент без разрешения.

Пока не совсем ясно, будет ли антипиратская система, предложенная Dish Network, работать на собственном блокчейне, или же будет использовать уже существующую платформу.

Система позволяет загрузчикам покупать контент напрямую у правообладателей. А наличие в ней функционального средства для обмена означает, что пользователи могут платить правообладателям деньгами или криптовалютой, получая взамен уникальные токены, дающие им право на использование контента.

Эти токены идентичности сами по себе настраиваются, предоставляя загрузчикам доступ к контенту на протяжении ограниченного времени, либо возможность редактировать контент на определённых платформах. Если загрузчик не имеет соответствующих прав доступа, система может автоматически уведомить его и правообладателя о том, что контент используется без разрешения.

Компания Dish, предоставляющая свои услуги более 9.5 миллиона подписчиков по всей стране, является одним из крупнейших в США провайдером услуг спутникового телевидения. Однако, в настоящее время компании приходится бороться за удержание подписчиков, поскольку всё большее количество людей переключается на использование потоковых интернет-платформ. За второе полугодие 2019 года компания потеряла 400 000 подписчиков, ставших так называемыми «кабельными отказниками», что, впрочем, ниже показателей 2018 года, когда от услуг компании отказалось более одного миллиона человек.

Напомним, с лета 2018 года Dish Network принимает абонентские платежи в Bitcoin Cash.

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