Вы являетесь пользователем устройства на базе операционной системы iOS и заинтересованы в приобретении пары наушников, однако не знаете, какие именно вам стоит выбрать: AirPods или EarPods? В этом материале мы сравним эти наушники, что должно помочь пользователям сделать правильный выбор в соответствии с их потребностями. На первый взгляд оба продукта кажутся практически идентичными – главным образом, из-за того, что они оба белого цвета и имеют схожий в общих чертах дизайн. Однако между этими наушниками имеется ряд существенных отличий, на которые следует обратить внимание, прежде чем принимать решение о покупке.

Данное руководство было написано для того, чтобы сэкономить пользователям время, избавив их от необходимости тщательно сравнивать оба продукта с целью поиска различий. Поэтому мы рекомендуем внимательно дочитать данный текст до конца, дабы получить чёткое понимание о том, чем же AirPods отличаются от EarPods.

Различия между AirPods и EarPods

Цена

Наушники EarPods стоят около 200 гривен и выше, а AirPods – от 4 тыс гривен, поэтому выбор между ними может быть ограничен вашим бюджетом. Если вы не можете позволить себе тратить большие суммы денег, тогда EarPods – ваш очевидный выбор. Если же бюджет позволяет, вы также можете приобрести обе пары наушников и использовать более дешёвые наушники EarPods в качестве резервной пары или во время путешествий.

Наушники AirPods стоят значительно дороже, посему пользователям придётся следить за их состоянием более внимательно и пристально. В то же время с EarPods не придётся обращаться столь же трепетно, поскольку стоят они не так дорого.

Качество звука

Независимо от разницы в цене, драйверы наушников AirPods и EarPods имеют схожую конструкцию. Поэтому, теоретически стоит ожидать от них схожей передачи звука, однако наушники AirPods лучше воспроизводят басы. Таким образом, если вы увлекаетесь такими музыкальными жанрами, как рок, рэп, хип-хоп и танцевальная музыка, вам придутся по душе более насыщенные басы в наушниках AirPods.

Беспроводные против проводных

Наушники AirPods являются беспроводными, а в конструкции наушников EarPods выбрано проводное решение. Если вам требуется мобильность, и вы желаете получить большую свободу движений – то следует сделать выбор в пользу беспроводного подключения. Наушники AirPods могут работать от батарей в течение пяти часов, а функция быстрой зарядки (в течение 15 минут) обеспечивает три часа работы от батареи.

Теоретически беспроводное решение может влиять на качество передачи звука, однако использование технологии Bluetooth в наушниках AirPods говорит о том, что в данной сфере вы не столкнётесь с особыми проблемами. Впрочем, преимущество конструкции с проводами состоит в том, что при использовании таких наушников не придётся постоянно заряжать батарею.

Функции воспроизведения

Вы можете подумать, что более дорогие наушники AirPods в силу своей более высокой цены обладают большей функциональностью, однако, как ни странно, это не так. Беспроводное подключение делает невозможным использование в наушниках встроенной системы контроля, которая позволяла бы пропускать треки, регулировать громкость звука и перематывать песни вперёд. Отсутствие системы управления означает, что вам придётся постоянно доставать гаджет, дабы настраивать звук и делать прочие операции.

Комфорт

В плане комфорта в конструкциях обеих моделей – AirPods и EarPods – использован схожий подход к дизайну, сами наушники выполнены из пластика, при этом в них отсутствуют резиновые вкладыши. Отсутствие этих самых вкладышей говорит о том, что обе модели наушников имеют общий, средний размер, что может создавать проблемы для тех, чьи ушные раковины больше или меньше средних размеров.

Впрочем, для обеих моделей вы можете приобрести специальный аксессуар, позволяющий удобно закреплять наушник на ушной раковине. Это может увеличить степень комфорта, поскольку избавит вас от необходимости постоянно поправлять наушник в ухе.

Заключение

Обе модели – EarPods и AirPods – могут стать отличным выбором для пользователей iOS устройств, однако, если перед вами стоит вопрос выбора – то следует учитывать факторы, являющиеся отличительными для каждой из моделей. Если вам необходима возможность беспроводного подключения, превосходное качество звука и функция быстрой зарядки, вам стоит сделать выбор в пользу AirPods. С другой стороны, если вам удобнее пользоваться проводным подключением, вам нравится доступная цена и необходимы встроенные элементы управления, выбирайте EarPods.

Кроме того разница в цене между двумя моделями действительно огромна, так что именно это и может стать решающим фактором. Наушники EarPods обеспечивают хорошее соотношение цены и качества, поскольку они стоят всего около 200 грн, в то время как AirPods за 4000 грн немного переоценены – если учесть те функции, которые они предлагают. В конечном итоге, всё зависит от того, какие функции вам необходимы, и какую цену вы готовы за них заплатить.

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