В период с 28 ноября 2019 года по 8 января 2020 агентство Cable.co.uk собрало и проанализировало данные по 3 095 пакетам услуг доступа к широкополосному фиксированному интернету из 206 стран мира.

Результаты анализа показали, что самый дешёвый широкополосный интернет предлагается в Сирии – средняя стоимость подписки составляет 6.60 доллара в месяц (). Дороже всего получать фиксированный доступ к широкополосному интернету оказалось в восточноафриканской стране Эритрее – здесь средняя стоимость пакета составляет 2666.24 доллара в месяц. Три из пяти стран с самым дешёвым широкополосным интернетом являются бывшими республиками СССР.

Страны, ранее входившие в состав СССР, безусловно, являются сегодня самыми недорогими в мире для пользователей широкополосного интернета. 11 бывших советских республик расположились в верхней половине рейтинга, при этом девять из этих 11 попадают в верхнюю четверть, а четыре – в десятку. В Украине стоимость широкополосного интернета является самой дешёвой в данном регионе и составляет в среднем всего 6.64 доллара в месяц. На третьем месте расположилась Российская Федерация (7.35 доллара), на пятом – Беларусь (9.87 доллара), а на восьмом – Казахстан (11.10 доллара).

В большей части постсоветских стран инфраструктура широкополосного интернета развита достаточно хорошо, и на большинстве рынков отмечена вполне здоровая конкуренция между провайдерами. Исключение составляют Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан – страны с достаточно бедным населением, где пока не было сделано значительных шагов для формирования здоровой конкурентной среды на рынке.

В Западной Европе самый недорогой широкополосный интернет доступен во Франции – средняя стоимость пакета составляет в этой стране 27.81 доллара в месяц. Далее в списке следуют Германия (28.74 доллара), Андорра (32.65 доллара) и Италия (33.28 доллара). Великобритания оказалась на 6-ом месте по дешевизне широкополосного интернета среди 29 стран Западной Европы (и на 71 месте в мире) – средняя стоимость пакета составляет в этой стране 15.90 доллара. Однако, в силу более низких в сравнении с прочими странами Европы средних скоростей передачи данных, британский широкополосный интернет оказался на худшей позиции по соотношению цены и качества. По этому показателю Великобритания заняла 23-е место среди 29 стран Западной Европы и 81-ое в мире – стоимость 1 Мбит/сек в месяц составляет здесь 1.07 доллара.

На Ближнем Востоке самый дешёвый широкополосный интернет был обнаружен в разорённой войной Сирии, которая, к слову, заняла первое место в мире по дешевизне услуги. Средняя стоимость пакета в Сирии составляет 6.60 доллара в месяц. В других странах региона интернет намного дороже – в Саудовской Аравии стоимость доступа составляет 82.85 доллара, в Катаре – 109.87 доллара, в Объединённых Арабских Эмиратах – 115.97 доллара, в Бахрейне – 145.89 доллара. И, наконец, в Йемене стоимость доступа к широкополосному интернету составляет 2466.67 доллара в месяц, делая страну самой дорогой в этом плане в регионе.

В Азии самый дешёвый широкополосный интернет предлагается на территории Бутана (который занял шестое место по дешевизне услуги в мире) – средняя стоимость пакета составляет здесь 10.42 доллара в месяц. За Бутаном расположились Иран (10.50 доллара в месяц) и Вьетнам (11.23 доллара в месяц). Собственно, Бутан, Иран и Вьетнам входят в десятку стран с самым дешёвым широкополосным интернетом в мире. Самый дорогой в данном регионе широкополосный интернет – в таких странах, как Восточный Тимор (57.33 доллара в месяц), Мальдивы (88.53 доллара в месяц) и Бруней (157.02 доллара в месяц).

Мексика по-прежнему остаётся страной Центральной Америки с самым недорогим широкополосным интернетом – средняя стоимость пакета составляет здесь 33.15 доллара в месяц. Белиз является самым дорогим местом в регионе для любителей широкополосного доступа – средняя цена пакета здесь равна 62.54 доллара в месяц.

В Северной Америке самый дешёвый широкополосный интернет предлагается в Канаде – средняя стоимость пакета здесь составляет 34.86 доллара в месяц. Канала занимает 50-ое место в мире по дешевизне интернета, обогнав Соединённые Штаты, где стоимость услуги составляет 50.00 долларов в месяц. Самый дорогой широкополосный интернет в данном регионе предлагается на территории Гренландии – средняя стоимость пакета составляет 163.68 доллара в месяц.

Принадлежащий Франции остров Сен-Мартин предлагает самый дешёвый широкополосный интернет в странах Карибского бассейна – средняя стоимость пакета составляет здесь 24.65 доллара в месяц. В то же время, на другом конце списка расположились Каймановы острова (150.07 доллара в месяц), Британские Виргинские острова (179.00 доллара в месяц) и острова Тёркс и Кайкос (310.08 доллара в месяц), где стоимость широкополосного доступа является самой высокой в регионе и в мире в целом.

Практически все страны Африки, расположенные к югу от Сахары, показали наихудшие результаты в мире, оказавшись в «наиболее дорогой» части рейтинга. Королевство Эсватини (бывший Свазиленд) оказалось самым дешёвым в регионе для пользователей широкополосного интернета (расположившись при этом на 34-ом месте в мире по данному показателю) – средняя стоимость услуги составляет здесь 21.73 доллара в месяц. А вот Эритрея, где стоимость фиксированного широкополосного интернета для частных пользователей составляет 2 666.24 доллара в месяц, является самой дорогой в этом плане страной в мире. Помимо Эритреи, самый дорогой широкополосный интернет в регионе предлагают Экваториальная Гвинея (259.38 доллара в месяц), Бурунди (283.73 доллара в месяц) и Мавритания (694.63 доллара в месяц), которые также попали в десятку стран с самым дорогим широкополосным интернетом в мире.

12 из 13 стран и территорий в Океании, ставших предметом исследования, также попали в «дорогую» половину глобального рейтинга (исключение составил принадлежащий Франции остров Новая Каледония). Впрочем, в более крупных странах региона – таких, как Австралия и Новая Зеландия – стоимость широкополосного интернета оказалась менее высокой, чем в небольших островных государствах. Самый дорогой широкополосный интернет в этой части мире предлагается в Палау (89.98 доллара), на Островах Кука (92.12 доллара) и в Вануату (95.25 доллара).

Пять самых дорогих пакетов для подписчиков широкополосного интернета были обнаружены в таких странах как Мавритания (1333.78 доллара), острова Тёркс и Кайкос (1488.11 доллара), Мавритания (4386.95 доллара), Йемен (8333.33 доллара) и Эритрея (15051.29 доллара).

Пять самых дешёвых пакетов были найдены в Венгрии (1.66 доллара), Кыргызстане (1.26 доллара), Непале (0.87 доллара), Болгарии (0.85 доллара) и Иране (0.31 доллара).

Несмотря на значительные ежегодные взлёты и падения цен на широкополосный интернет в различных странах мира, средняя цена подписки на услуги широкополосного доступа в мире упали на 19.75% с конца 2018 года – с 58.22 до 46.59 долларов США.

Напомним, Украина также входит в пятёрку стран с наиболее доступным мобильным интернетом.

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