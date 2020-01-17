«Укртелеком» совместно со словенской телеком-компанией «Искрател» продолжают работы по прокладыванию оптоволокна в населенных пунктах Украины. К оптическому интернету подключены еще 280 городов и сел из 320, в которых на данный момент осуществляются работы, говорится на сайте провайдера.

Сообщается, что на сегодня «Укртелеком» уже проложил около 2,5 тысячи километров оптического кабеля. Всего провайдер планирует построить более 3,5 километра опто-волоконных линий.

Напомним, «Укртелеком» запустил масштабный проект по расширению покрытия оптического интернета по технологии GPON еще в апреле прошлого года. В постройку опто-волоконных линий провайдер инвестировал порядка четверти миллиарда гривен, 130 миллионов из этой суммы были предоставлены Словенским банком развития.

К слову, уже на конец октября 2019 года оптическим интернетом от «Укртелекома» пользовались жители более 2340 населенных пунктов.

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