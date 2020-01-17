Мировые лидеры по внедрению услуг 5G объединяются, чтобы создать первый в своём роде международный форум, в задачи которого будет входить ускорение запуска решений, связанных с внедрением технологии 5G и современных решений в сфере мобильной связи.

Компании America Movil, KT, Rogers Communications, Telstra, Verizon и Vodafone заявили о начале сотрудничества с целью выработки единых стандартов 5G. Создаваемый ими альянс будет координировать разработку совместимых стандартов в сфере 5G в ключевых географических регионах – включая Северную и Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу.

Основное внимание члены альянса планируют уделять сфере мобильных вычислений, которые считаются одним из ключевых приложений 5G. Это позволит предоставлять клиентам услуги передачи данных с малым временем задержки – такие, как виртуальная реальность и облачные игры, управление самоходными автомобилями и системами промышленной автоматизации в режиме реального времени.

Участники альянса 5G Future Forum сосредоточат своё внимание на разработке единых взаимно-совместимых спецификаций, которые должны увеличить темпы работы разработчиков и международных компаний, занимающихся созданием 5G-совместимых решений. Помимо этого, члены альянса планируют создавать общественные и частные торговые площадки, которые должны будут расширить возможности доступа разработчиков и клиентов к 5G, а также помогут изучать мировой опыт и делиться своими достижениями в сфере внедрения технологии. Ожидается, что такое международное сотрудничество поможет обеспечить стабильную работу новых услуг по всему миру, на всех устройствах и в сетях.

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