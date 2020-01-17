Samsung работает над полностью беспроводным телевизором. Компания должна была презентовать новинку на выставке Consumer Electronic Show 2020, однако решила доработать прототип, передает iXBT.com.

Как сообщил президент подразделения дисплеев Хан ЧонХи, беспроводной телевизор Samsung лишен не только кабеля для передачи изображения, но и силового кабеля питания. Устройство работает за счет принципа электромагнитной индукции.

Отмечается, что на данный момент компания активно тестирует новую разработку. Уже сейчас технология позволяет осуществлять передачу электроэнергии на расстоянии до 2 м по воздуху, если между источником и телевизором нет препятствий.

Никаких подробностей характеристик нового устройства Samsung пока не сообщает. Вероятно, первые беспроводные телевизоры будут относиться к премиум-сегменту и будут использовать 8K-панели.

Напомним, на днях рыночная стоимость компании Samsung возросла до рекордных показателей и превысила 300 миллиардов долларов. Чуть меньше двух недель назад она составляла только 95,08 млрд долл.

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