На этой неделе на медиасервисе MEGOGO существенно расширился перечень украинских каналов в HD-качестве.

К просмотру в высоком качестве уже доступны такие каналы медиагруппы StarLightMedia: СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, и ОЦЕ; среди каналов Медиа Группы Украина: Телеканал Украина, НЛО TV и Индиго TV; среди каналов 1+1 медиа пока доступен в HD-качестве телеканал 1+1. Перечень постепенно будет увеличиваться, сразу после появления каналов в HD.

Все вышеупомянутые телеканалы доступны для всех подписчиков MEGOGO в пакетах «ТВ и Кино: Легкая», «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, MEGOGO можно просматривать на всех платформах на базе iOS, Android, Windows, а также на телевизорах с функцией Smart TV, игровых консолях, популярных мультимедийных плеерах и медиаприставках, таких как Apple TV, Dune HD, Aura, iNext и др.

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