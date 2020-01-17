MEGOGO Audio теперь могут слушать и владельцы мобильных устройств на базе iOS. В приложении MEGOGO доступны аудиокниги и подкасты на различную тематику, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, ранее такую возможность имели только владельцы устройств с системой Android. Теперь раздел аудио доступен для всех смартфонов, на которых установлено приложение MEGOGO.

Напомним, в декабре онлайн-кинотеатр MEGOGO начал развивать аудио-направление. На данный момент платформа предоставляет доступ к порядка 3000 разножанровым аудиокнигам и около 100 бесплатным подкастам. В скором времени онлайн-кинотеатр планирует добавить еще несколько нетипичных аудиоформатов.

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