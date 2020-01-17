Телеканалы медиагруппы StarLightMedia транслируются на Ланет.TV в HD-качестве и доступны пользователям платных ТВ-пакетов.

Сервис интернет-телевидения Ланет.TV начал трансляцию HD-версий телеканалов «СТБ», «ICTV», «Новый канал», «ОЦЕ». Напомним, HD-версии каналов «М1» и «М2» начали работу в рамках сервиса ещё в ноябре прошлого года.

HD-версии каналов медиахолдинга StarLightMedia доступны в следующих ОТТ-пакетах на сервисе Ланет.TV: «/PRIME» и «/BAZA», а пользователи пакета «/CORE» могут дополнительно заказать мини-пакет «/COREHD», в котором эти и другие каналы транслируются в HD.

Напомним, в сентябре прошлого года сервис онлайн-телевидения Ланет.TV начал ретрансляцию HD-версий телеканалов «Украина», «НЛО TV» и «Индиго», которые входят в холдинг «Медиа Группа Украина». Подписчикам также доступен к просмотру телеканал «1+1 HD».

Ланет.TV – украинский OTT-сервис, который позволяет легально смотреть телевидение онлайн как через браузер, так и через Android-приложение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.