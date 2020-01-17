В компании Rogers Communications сообщили о начале запуска в отдельных городах Канады телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G). Таким образом, компания становится первым в стране оператором сотовой связи, готовым предложить своим клиентам возможность доступа к сверхскоростным телекоммуникационным сетям.

Компания Rogers, являющаяся одним из крупнейших в Канаде операторов беспроводной связи, начнёт запуск сети 5G с центральных районов Ванкувера, Торонто, Оттавы и Монреаля, а к концу года планирует охватить более 20 рынков – в преддверии появления в продаже первых 5G совместимых устройств. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Технология 5G стала наибольшей технологической эволюцией с момента появления в Канаде беспроводной связи. Мы делаем только правильные инвестиции, строим правильные партнёрские отношения и развиваем правильные технологии, способные принести канадцам максимальную выгоду от использования 5G, – говорит генеральный директор Rogers Communications Джо Натейл. – Технология 5G не только станет стимулом для развития бизнеса, но также обеспечит рост в целых отраслях, приближая наступление цифрового будущего в Канаде».

Скорости в сетях 5G будут достаточно высоки для того, чтобы скачивать фильмы на смартфон за секунды, а также дадут компаниям возможность удалённо управлять работой «смарт-заводов», используя для этого подключенных роботов, устройства и датчики.

При постройке сети компания Rogers использовала технологии шведской компании Ericsson, с которой она тесно сотрудничает.

Канада очень ответственно рассматривает вопросы, связанные с безопасностью создаваемых сетей 5G, в частности – решает вопрос о том, стоит ли использовать 5G оборудование производства китайской компании Huawei Technologies.

В компании Rogers тем временем сообщили о планах присоединиться к международному альянсу, который объединит крупнейшие телекоммуникационные компании со всего мира, желающие координировать развитие технологий 5G.

Среди прочих игроков рынка, решивших присоединиться к альянсу 5G Future Forum, – компании Verizon, América Móvil, южнокорейская KT Corp, австралийская Telstra и европейская Vodafone.

Главной задачей альянса станет обеспечение гарантии беспрепятственной коммуникации между сетями 5G различных провайдеров из разных уголков мира.

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