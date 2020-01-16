Телеканал «Украина 24» не будет кодирован на спутнике. «Медиа Группа Украина» будет транслировать его в открытом доступе, передает Телекритика.

Сообщается, что сегодня, 16 января, телеканал оформил лицензию на спутниковое вещание, до этого у него было разрешение только на общенациональное цифровое вещание. Теперь «Украина 24» планирует вести некодированное вещание со спутника Astra4A.

«Речь идет о расширении телевизионного сигнала телеканала. Соответственно, спутник используется для доставки сигнала провайдерам. Отдельно хотел бы обратить внимание на то, что сигнал не будет кодирован, канал будет транслироваться в открытом виде», — заявил главный юрист МГУ Евгений Буцан.

Телеканал «Украина 24» приступил к полноценному вещанию месяц назад, 16 декабря. «Медиа Группа Украина» запустила его на базе телеканала «Ескулап». «Украина 24» вещает на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.

Напомним, на днях телеканал «Прямий» также заявил, что не будет кодировать спутниковый сигнал и продолжит спутниковое вещание в некодированном режиме.

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