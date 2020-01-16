Украинские пользователи теперь могут слушать музыку в Spotify, но только через веб-версию без VPN. Приложение и регистрация пока не доступны, сообщает ITC.

Это дает надежду на то, что в скором времени музыкальный сервис может начать полноценную работу в Украине. Предположительно, компания могла уже подписать необходимые соглашения по авторским правам в нашем регионе.

Конечно, нельзя не учитывать и вариант возможной технической ошибки. Хотя ресурс такую возможность практически исключает, поскольку никогда до этого Spotify подобных оплошностей не допускал.

Напомним, летом Spotify расширил зону действия своей облегченной версии. Теперь Spotify Lite доступен в 36 странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Однако ни в Украине, ни в России лайт-версия запущена не была.

К слову, Украина и Россия входят в сотню государств мира с самыми высокими скоростями широкополосного фиксированного интернета. Из этого следует, что программа Spotify Lite на них попросту не рассчитана.

В связи с этим, можно предполагать, что однажды в вышеупомянутых странах будет запущено базовое приложение. Еще в марте появились слухи о возможном выходе Spotify на российский рынок. Пользователи отметили смену интерфейса и частичный его перевод на русский язык.

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