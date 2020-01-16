16 января 2020 года федеральный телеканал «Рен ТВ» прекратил открытое спутниковое вещание, которое предназначалось для собственной сети эфирных передатчиков.

Версии «Рен ТВ», «Рен ТВ» (+2), «Рен ТВ» (+4) отключены на спутнике Ямал-402 в позиции 55 гр.в.д., на частоте 11265 МГц, версия «Рен ТВ» (+7) также отключена на спутнике Ямал-401 в позиции 90 гр.в.д.

Причина ухода со спутника – отключение аналогового эфирного вещания. Сетью цифрового эфирного ТВ в России занимается компания-оператор РТРС, эфирным телеканалам больше нет надобности оплачивать спутниковые емкости по доставке сигнала, собственных эфирных передатчиков у них больше нет. Данная статья операционных затрат исключается.

6 августа в материале «Российских телеканалов на спутниках станет меньше» была опубликована таблица с перечнем телеканалов и спутников, которые прекратят вещание. По истечению сроков договоров со спутниковыми операторами, телеканалы выключают сигнал.

2 января со спутника HotBird ушел телеканал СТС-International, 9 января со спутника Astra 4A прекратил вещание телеканал РТР Молдова HD, а на спутнике Ямал-401 было отключено вещание пакета федеральных телеканалов для Ханты-Мансийского автономного округа компании «ЦТВ-Регион».

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