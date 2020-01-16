Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и Законодательству Украины. Изменения касаются трех вещателей — Nickelodeon, «Tеле 9» и NickToons, сказано на сайте регулятора.

Сообщается, что у Nickelodeon была изменена страна-правовледелец — Чешская Республика вместо Нидерландов. Кроме того, были произведены изменения в программе вещания — язык с русского был изменен на украинский и английский.

Что касается «Tеле 9», телеканал был изъят Нацсоветом из Перечня разрешенных в Украине, поскольку, по информации «Роскомнадзора», данный телеканал прекратил свою работу еще в 2013 году.

В свою очередь NickToons, напротив, был внесен в Перечень иностранных программ. Отмечается, что это детский спутниковый канал, вещающий 24 часа в сутки на русском языке.

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