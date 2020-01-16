Такое решение принято в связи с неготовностью населения к кодировке спутниковых каналов.

Медиахолдинги 1+1 media, «Медиа Группы Украина», Inter Media Group и StarLightMedia принял решение изменить дату начала кодирования сигнала своих спутниковых каналов с 20 января на 28 января 2020 года.

«Решение было принято сегодня, 16 января, по просьбе официальных спутниковых операторов XtraTV и Viasat и по результатам анализа уровня готовности населения. По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение», – говорится в сообщении пресс-служб медиагрупп.

Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media, говорит, что несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас.

«Проект кодирования спутникового сигнала, занявший у нас почти год активной работы и несколько лет планирования и подготовки, подходит к концу. Это был очень непростой процесс, включающий много последовательных этапов и параллельных работ, а также объединивший огромное количество участников рынка. Но мы довольны тем, с какими результатами подходим к финишу — мы реализовали все наши планы и на данный момент полностью готовы к кодированию: мыподключили все необходимое оборудование, наши партнеры подтвердили техническую готовность, мы уже запустили HD-версии наших каналов, а масштабы проведенных рекламных и информационных кампаний обеспечили высокий уровень осведомленности наших зрителей и высокий спрос на подключение у наших партнеров. Мы видим, что зрители наших телеканалов активно переход на другие технологии смотрения, в том числе DTH. Учитывая сложившуюся активность , мы приняли решения поддержать запрос провайдеров о переносе кодировке на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств — задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить и чтобы каждый зритель комфортно продолжил смотреть наши каналы. А потому мы приняли решение, что полный переход на кодированный сигнал состоится 28 января 2020 года», -комментирует Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia.

С учётом сформировавшейся очереди на подключение к услугам операторов спутникового телевидения медиагруппы приняли решение о смещении даты кодирования спутникового сигнала своих развлекательных каналов.

В эфире телеканалов уже демонстрируется информационное сообщене о начале ввода кодировки с 28 января, в частности на канале «Интер» нами была замечена следующая инфо-плашка:

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году 1+1 media подала 9 заявлений на пиратские кардшаринг-сервисы.

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