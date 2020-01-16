Киевстар предоставит абонентам безлим на видеосервисы и социальные сети. Мегабайты со счетов клиентов не будут списываться до 1 марта, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, почти половину всего мобильного интернета абоненты Киевстар тратят на просмотр видео в стриминговых сервисах или соцсетях. В связи с этим оператор проводит акцию — все клиенты контракта и предоплаты получают безлим на пользование YouTube и Instagram, Twitch, Киевстар ТВ, Megogo, Oll TV, Divan TV, 1+1 video, а также Netflix и Amazon Video.

Для того, чтоб оценить преимущества данного предложения, абонентам Киевстар необходимо только пользоваться официальными приложениями указанных платформ для смартфона и внести плату за подписку, а также иметь оплаченный пакет услуг Киевстар.

Напомним, на днях Киевстар запустил универсальный стартовый пакет — «Smart SIM» — без тарифного плана. С ним клиенты могут подключать более новые цифровые услуги от оператора вроде «SIM для устройств» или «SIM для планшета».

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