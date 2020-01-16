Пакет русскоязычных телеканалов Kartina Satellite прекращает вещание с европейского спутника

Работа DTH-платформы будет прекращена в феврале текущего года.

Спутниковый проект Kartina Satellite, который ориентировался на русскоязычное население Европы, прекращает работу 14 февраля 2020 года. Об этом говорится на официальном форуме компании Kartina TV.

Kartina Satellite создавалась международным OTT-сервисом Kartina TV для оказания русскоязычным жителям Европы доступа к просмотру популярных русскоязычных телеканалов. Партнёром проекта выступил европейский оператор спутниковой связи SES, предоставив транспондерные ёмкости на космическом аппарате Astra, расположенном в орбитальной позиции 19,2 гр.в.д.

У проекта были амбициозные планы – оператор рассчитывал на привлечение не менее 200 тыс активных подписчиков в Западной Европе.

В качестве компенсации абонентам Kartina Satellite будет предложен годовой абонемент на OTT-сервис Kartina TV с доступом к просмотру более 150 тематических телеканалов с двухнедельным архивом.

«В качестве компенсации мы предлагаем бесплатно 1 годовой абонемент Kartina TV за каждую купленную приставку Kartina S. Это означает, что в Вашем распоряжении будут до 150 различных по тематике каналов на русском языке, спортивные каналы, каналы HD и каналы для взрослых. Передачи и шоу можно смотреть и в архиве в течение двух недель. А функция «мультирум» позволит использовать один абонемент для просмотра ТВ на трех различных устройствах в пределах 1 квартиры или одного интернет-подключения. Вы также сможете насладиться отличной подборкой русскоязычных фильмов различного жанра в видеотеках Start, ivi и Megogo», – говорится в сообщении компании.

В случае отказа абонента от данного предложения в Kartina TV готовы принять обратно спутниковую приставку и возместить её стоимость.

«В случае если такой вариант по тем или иным причинам не подходит, то мы готовы принять приставку Kartina S в оригинальной упаковке обратно и вернуть деньги», – уточняется в публикации.

В настоящее время при попытке посещения официального сайта satkartina.tv пользователей перенаправляет на основной домент провайдера kartina.tv.

Напомним, впервые о запуске спутниковой платформы под рабочим названием Kartina Sat стало известно в январе 2019 года. В апреле того же года началось тестовое спутниковое вещание. Полноценный запуск состоялся осенью прошлого года.

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