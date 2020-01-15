Кабинет министров принял решение о расширении диапазона мобильной связи. Благодаря этому, украинцы смогут получить возможность пользоваться интернетом даже в самолете. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

По словам Гончарука, такое решение посодействует тому, что уже в скором времени интернет может появиться также и в отдаленных регионах страны.

“Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете. Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах”, — пишет премьер в Telegram.

Также на заседании Кабмина было принято решение о том, что теперь частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры. Это поможет избежать коррупции в данном направлении.

Напомним, в Украине продолжаются работы по высвобождению частотного спектра в диапазоне 700 МГц, определенного странами Евросоюза как приоритетный для запуска сетей 5G.

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