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5G

Польская компания Cyfrowy Polsat начинает запускать в стране технологию 5G.

В польской компании Cyfrowy Polsat заявили, что её дочернее предприятие – компания Polkomtel – начинает запуск коммерческой сети 5G.

В частности, уже в первом квартале текущего года Cyfrowy Polsat намерен запустить технологию 5G в семи городах страны.

Согласно заявлениям пресс-службы платформы, при запуске сети будут использованы технические решения от компаний Nokia и Ericsson.

Ожидается, что технология 5G сможет обеспечить увеличение скорости передачи данных в 50-100 раз в сравнении с существующими сетями 4G.

Впрочем, запуск технологии происходит не без проблем, поскольку Соединённые Штаты оказывают на своих союзников определённое давление, пытаясь убедить их не использовать оборудование производство китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Компания Huawei неоднократно выступала с опровержениями всех обвинений, выдвигаемых против неё американским правительством, при этом в индустрии предупреждают о том, что исключение компании Huawei из числа потенциальных поставщиков оборудования может замедлить процесс внедрения технологии 5G, а также сделает его более дорогим.

Компания Polkomtel работает на польском рынке под торговой маркой Plus и конкурирует с такими компаниями как Orange Polska, Play Communications и T-Mobile.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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