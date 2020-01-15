Польская компания Cyfrowy Polsat начинает запускать в стране технологию 5G.

В польской компании Cyfrowy Polsat заявили, что её дочернее предприятие – компания Polkomtel – начинает запуск коммерческой сети 5G.

В частности, уже в первом квартале текущего года Cyfrowy Polsat намерен запустить технологию 5G в семи городах страны.

Согласно заявлениям пресс-службы платформы, при запуске сети будут использованы технические решения от компаний Nokia и Ericsson.

Ожидается, что технология 5G сможет обеспечить увеличение скорости передачи данных в 50-100 раз в сравнении с существующими сетями 4G.

Впрочем, запуск технологии происходит не без проблем, поскольку Соединённые Штаты оказывают на своих союзников определённое давление, пытаясь убедить их не использовать оборудование производство китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Компания Huawei неоднократно выступала с опровержениями всех обвинений, выдвигаемых против неё американским правительством, при этом в индустрии предупреждают о том, что исключение компании Huawei из числа потенциальных поставщиков оборудования может замедлить процесс внедрения технологии 5G, а также сделает его более дорогим.

Компания Polkomtel работает на польском рынке под торговой маркой Plus и конкурирует с такими компаниями как Orange Polska, Play Communications и T-Mobile.

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