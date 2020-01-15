StarLightMedia запустила шесть своих каналов в HD-качестве. Телеканалы начали тестовое вещание с 13 января, полноценно работать в HD они начнут с 20 января, сообщает Телекритика.

Согласно данным, смотреть каналы StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, ОЦЕ, М1 и М2) в HD-версии смогут только клиенты провайдеров платного телевидения. В SD-версии телеканалы группы будут доступны только у аналоговых провайдеров кабельного телевидения и у эфирной цифровой сети DVB-Т2.

«13 января на спутнике AMOS 7 запущено тестовое HD-вещание. Дата полного перехода на лучший формат назначена на 20 января 2020 года. Каналы группы в HD будут доступны у ОТТ провайдеров, DTH и в сетях кабельных операторов, у которых на это есть техническая возможность», — прокомментировал коммерческий директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд.

Отмечается, что для перехода на HD провайдерам платного телевидения необходимо перестроить оборудование и перейти на новые частоты. В начале декабря команда StarLightMedia для этого предоставила активированные САМ-модули всем партнерам. Провайдерам остается только установить устройства по приложенной инструкции.

Напомним, еще в мае прошлого года StarLightMedia официально подтвердили запуск HD-вещания в 2020 году. Уже тогда говорилось, что каналы группы в HD начнут работу в начале января 2020 года.

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