Телеканал продолжит спутниковое вещание в некодированном режиме.

После 20 января, когда медиагруппы начнут кодировать спутниковый сигнал собственных телеканалов, спутниковое вещание канала «Прямий» продолжится в открытом виде. Об этом канал сообщил на официальном сайте.

«Несмотря на то, что с 20 января медиа-группы будут кодировать собственные сигналы спутникового вещания, телеканал «Прямой» будет работать в стандартном режиме», – говорится в публикации.

Ожидаемое начало кодирования каналов медиагрупп активно обсуждается в сети зрителями и участниками процесса. Это даже привело к появлению мошенников, которые обманывают покупателей Viasat Ukraine, продавая последним вместо спутниковых эфирные телеприёмники.

Напомним, летом 2017 года Нацсовет одобрил переименование телеканала Tonis в «Прямий», в результате чего в украинском телепространстве начал работу новый информационный вещатель.

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