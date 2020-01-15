Компания «Медиаглобус», представляющая интересы основателей канала «Моя планета» банкиров Василия Яцкова и Дениса Овчаренко, судится с владельцами телеканала. Яцков и Овчаренко надеются вернуть инвестиции, которые не окупились, передает Sostav.

Согласно данным, компания «Медиаглобус» подала пять судебных исков против владельцев канала «Моя планета», предприятия «Цифровое телевидение» (ЦТВ) и его структур, а также нескольким топ-менеджерам компаний. Через своего представителя Яцков и Овчаренко требуют взыскать 5 млн руб. с ЦТВ, ее гендиректора Роберта Гндоляна, экс-гендиректора Кирилла Лыско, гендиректора «Моей планеты» Григория Ковбасюка и его предшественника Сергея Кошлякова.

Дело в том, что в 2009 году банкиры 30 миллионов долларов в запуск каналов ВГТРК — «Моя планета», «Наука» и «Живая планета» — и получают 25% плюс 1 акцию в бизнесе. Позже, в 2014 году ВГТРК объединяет свои каналы с каналами «Ростелекома». Вместе они создают «Цифровое телевидение», в котором позже «Ростелеком» практически полностью перехватывает управление.

Что касается Яцкова и Овчаренко, они, являясь совладельцами банка «Агросоюз», в 2018 году были вынуждены бежать на Кипр и менять гражданство после потери банком лицензии и получении обвинений в отмывании денег. Являясь гражданами Кипра, банкиры по российским законам не могут владеть более чем 20% акций СМИ в России. Таким образом Яцков и Овчаренко не только формально вышли из владения каналами, но и не сохранили прямого контроля над ними.

Теперь банкиры посредством компании «Медиаглобус» просят суд признать незаконными некоторые решения совета директоров канала и заключенные им контракты. Яцков и Овчаренко считают канал неприбыльным и неспособным окупить инвестиции, кроме того, ЦТВ не собирается выкупать доли владения бизнесменов, поэтому они также требуют возместить убытки и 5 миллионов рублей с «ЦТВ».

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