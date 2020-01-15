В США опасаются стремительно роста влияния Huawei в мире. Американские сенаторы собираются вложить более миллиарда долларов в развитие конкурентных китайскому производителю компаний по производству телеком-оборудования, передает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что $750 млн будет выделено на субсидирование производителей, занимающихся разработкой 5G-технологий. Еще $500 млн пойдут на создание фонда поддержки компаний, который используют «надежное и безопасное» оборудование.

Таким образом США надеется пошатнуть авторитет Huawei в области поставок оборудования для сетей мобильной связи. Сенаторы рассчитывают, что операторы после принятых Америкой мер начнут закупать оборудование у конкурентов Huawei, сейчас это, прежде всего, шведская Ericsson AB и финская Nokia Corp.

«Американские власти обвиняют китайское правительство в субсидировании развития зарубежного бизнеса Huawei за счет низкопроцентных кредитов и других видов помощи, считая, что это дает компании несправедливое конкурентное преимущество по сравнению с ее западными конкурентами», — пишет ресурс.

Напомним, в декабре компания Huawei создала 5G-смартфон, абсолютно не прибегая к американским комплектующим. Таким образом китайский производитель заявил о своей независимости от технологий США.

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