В праздничные дни объёмы передачи данных в сети Киевстар достигли 104523 терабайтов

За два праздничных дня – 31 декабря 2019 и 1 января 2020 – объёмы передачи данных в сети оператора достигли 5225 терабайтов, а на Рождество 6 и 7 января 2020 года в сети Киевстар было использовано 5197 терабайтов. В целом, за четыре праздничных дня абоненты использовали 104523 терабайтов мобильного интернета, что на 65% больше, чем в прошлый год. При этом 60% трафика было в сети 4G, говорится в пресс-релизе оператора.

Традиционно, наибольшие нагрузки на сеть наблюдались в первые 60 минут 2020 года. Так, в течение часа абоненты осуществили 19 миллионов звонков, использовали 37 миллионов минут, что меньше на 7% по сравнению с прошлым годом.

В целом за 31 декабря 2019 и 1 января 2020, а также 6 и 7 января 2020 года абоненты осуществили свыше 738 млн звонков, использовали 2 млрд минут, отправили 40 млн поздравительных SMS и 200 тыс MMS, использовали 10423 ТБ дата-трафика. В аналогичный период прошлого года в сети было 750 млн звонков, 47 млн SMS и 300 тыс MMS, а объёмы дата-трафика только 6313 ТБ.

Ранее стало известно, что за четыре праздничных дня общий объём интернет- трафика в сети lifecell составил 4476 Тбайт. А клиенты Vodafone в период новогодних и рождественских праздников использовали свыше 9 петабайт трафика.

В начале текущего года Киевстар представил универсальный стартовый пакет «Smart SIM», а также запустил новый тарифный план для людей старшего возраста.

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