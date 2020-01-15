Стало известно, когда «Громадське ТБ» прекратит спутниковое вещание

Несмотря на прекращение вещания со спутника, телеканал продолжит работу в сетях операторов платного кабельного и IP-телевидения.

1 февраля телеканал «Громадське ТБ» прекращает вещание с космического аппарата Astra 4A, расположенного в орбитальной позиции 4,8 гр.в.д.

«Приоритетом hromadske сейчас является диджитал. Для эффективного использования ресурсов мы решили сосредоточиться на том, в чём мы действительно сильны, вместо того, чтобы поддерживать дорогую платформу и всё равно не иметь возможности конкурировать с крупными коммерческими площадками», – говорит исполнительный директор hromadske Марина Голота.

При этом смотреть программы телеканала «Громадське ТБ» по-прежнему смогут абоненты кабельных операторов и IPTV/OTT провайдеров. Канал также продолжит работу на официальном сайте и на платформе Youtube. Полный список телевизионных сетей, где доступен просмотр «Громадське ТБ», можно найти на сайте канала.

Напомним, «Громадське ТБ» начало спутниковое вещание в мае 2015 года с азербайджанского космического аппарата AzerSpace 1. В мае 2016 года канал получил лицензию на спутниковое вещание сроком на 10 лет и «переехал» на спутник Astra 4A.

Отметим, в конце прошлого года глава общественной организации hromadske Наталья Гуменюк предупреждала, что в 2020 году «Громадське ТБ» прекратит спутниковое вещание.

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