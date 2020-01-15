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Apple TV+ интегрируется со смарт-телевизорами

Борис Скуратовский
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Apple TV+
Фото: Highsnobiety

Вхождение компании Apple на рынок услуг платного телевидения становится всё более активным и уверенным – очередным подтверждением серьёзности планов компании стало подписание ею соглашение о дистрибуции контента Apple TV+ через смарт-телевизоры производства таких компаний как LG, Sony и VIZIO.

Услуга уже доступна на iPhone, iPad, Apple TV, Mac, iPod touch и отдельных моделях смарт-телевизоров от Samsung, а также на устройствах Amazon Fire TV и Roku. На протяжении года ожидается подписание соглашения и с другими компаниями-производителями смарт-телевизоров. Подробности пока не разглашаются.

В приложении Apple TV в настоящее время доступно более 30 каналов платформы Apple TV, и в частности – возможна прямая подписка на услуги премиум-видео, которые абоненты могут получать как в режиме онлайн, так и в режиме оффлайн.

«2019 год стал самым грандиозным годом в истории компании Apple и предоставляемых ею услуг. Мы смогли предложить нашим клиентам несколько впечатляющих новых услуг, установив при этом стандарты конфиденциальности и безопасности пользователей, – говорит старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению и услугам в сети Интернет Эдди Кью. – Мы входим в новое десятилетие на невероятном подъёме, с чувством глубокой благодарности по отношению к нашим клиентам, которые проявили такой энтузиазм относительно наших услуг, и мы всё также готовы чествовать работу лучших в мире авторов, рассказчиков, журналистов и разработчиков».

Apple TV+ предложила подписчикам несколько оригинальных проектов компании Apple, среди которых – телесериалы «Утреннее шоу», «Дикинсон», «Ради всего человечества», «Видеть» и «Дом с прислугой».

Она также вошла в историю как первая потоковая платформа, получившая несколько номинаций на «Золотой Глобус» и Премию гильдии киноактёров США в первый год своей работы.

Услуга Apple TV+ доступна в 100 странах и регионах мира.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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