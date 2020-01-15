Антимонопольный комитет согласовал перераспределение часто в диапазоне 900 МГц между украинскими мобильными операторами для развития связи 4G. Теперь операторы могут подавать заявки на получение новых лицензий. Информация об этом появилась на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

В сообщении Минцифры говорится, что предварительно АМКУ занимался проверками, чтоб установить, не приведет ли процесс перераспределения частот к нарушению конкуренции и неудобствам со стороны пользователей. Теперь, когда АМКУ согласовал процедуру, мобильные операторы могут подавать заявки на новые лицензии.

«Впереди — еще чреда бюрократических процедур. Но при сохранении таких темпов, уже летом этого года операторы смогут начать расширять свои сети 4G, и предоставлять возможность пользоваться высокоскоростным интернетом большинству украинцев», говорится в публикации.

Напомним, в августе прошлого года украинские мобильные операторы приняли решение совместными усилиями ускорить цифровизацию страны. Они перераспределят 4G-частоты для более эффективного их использования.

Спустя время, осенью, Киевстар, Интертелеком, lifecell и Vodafone подписали с Кабмином общий план мероприятий, направленных на выполнение указа Президента Украины В. Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE.

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