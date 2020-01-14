Агентство видеоконтента Videofirma представило данные по аудитории YouTube в Украине. Исследование агентства показало, что из всех украинцев, имеющих доступ к интернету, видеоплатформу смотрят 80%.

Из всей аудитории YouTube 53% представляют мужчины, 47% — женщины. Из них 31% — люди в возрасте от 25 до 34 лет. Более того, зрители этих возрастов, как и 75% всех миллениалов, предпочитают просмотр видео на YouTube телесмотрению.

В целом украинцы посвящают роликам видеоплатформы около 40 минут в день, уделяя каждому из них не более 10 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube может подпасть под регулирование Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины наравне с OTT-провайдерами.

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