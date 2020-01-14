Lenovo Storage D1212 – новая высокопроизводительная система хранения данных

Система хранения данных Lenovo Storage D1212 и Модуль расширения D1224 позволяют расширять объёмы хранилищ информации с возможностью прямого подключения SAS на скорости 12 Гбит/сек. Высокопроизводительная система хранения большой вместимости с прямым подключением D1212 была разработана с учётом всех требований по простоте подключения, скорости работы, возможности масштабирования и безопасности, что позволяет использовать её для нужд как малых, так и больших компаний. Устройство D1212 создано с использованием технологий хранения информации корпоративного уровня, но при этом являются относительно недорогими, обладают гибкой конфигурацией и могут подключаться как через RAID, так и через JBOD.

Дисковая полка D1212 подходит для выполнения широкого спектра различных задач, включая работы с «биг дата», системами анализа, видеонаблюдения, потоковых медиа, частных облачных хранилищ, обслуживанием хранения медиафайлов, электронной почты и базы данных. Также она хорошо подходит для создания программно-определяемых хранилищ (SDS) и решений на базе Windows Server с Дисковым пространством.

Что такое система хранения данных с прямым подключением ( DAS)? Система хранения данных с прямым подключением (DAS) – это цифровое хранилище, напрямую подключаемое к компьютеру, который к нему обращается – в отличие от хранилищ, доступ к которым осуществляется через компьютерную сеть (так называемые «хранилища с сетевым подключением»). Примерами DAS являются жёсткие диски, твердотельные накопители, оптические дисководы и хранилища на внешних дисках. Название «DAS» является ретронимом, который используется для отличия от Сети хранения данных (SAN) и Сетевых систем хранения данных (NAS). Типичная система DAS состоит из устройства хранения данных (например, корпусов, содержащих несколько жестких дисков), подключаемых непосредственно к компьютеру через адаптер шины хоста (HBA). Между этими двумя крайними точками отсутствует какое-либо промежуточное, сетевое устройство (к примеру, концентратор, коммутатор или маршрутизатор) – и это и является основной отличительной характеристикой DAS. Основными протоколами, используемыми для DAS-подключений, являются ATA, SATA, eSATA, NVMe, SCSI, SAS, USB, USB 3.0, IEEE 1394 и Fibre Channel (волоконный канал).

Высокопроизводительный DAS с повышенной пропускной способностью

Lenovo Storage D1212 обладает гибкостью и способностью работать с различными типами нагрузок. Изначально систему можно начать с использования в качестве простого JBOD одного модуля D1212, содержащего до 12 3,5-дюймовых дисков, а затем создавать гирляндные цепи, включающие до 8 модулей на один SAS-блок (с использованием нескольких портов). Одна цепь поддерживает до 96 дисков.

Система поддерживает жёсткие диски, работающие со скоростью 10000 оборотов в минуту и 7200 оборотов в минуту, защищенные жёсткие SED-диски, работающие со скоростью 7200 оборотов в минуту с функцией самошифрования, а также высокопроизводительные твёрдотельные SSD-накопители повышенной ёмкости для рабочих нагрузок с интенсивным чтением. D1212 поддерживает работу с RAID-0, 1, 10, 5, 50, 6 и 60 при использовании различных RAID-адаптеров. Одна цепочка может содержать комбинацию жёстких дисков и твердотельных накопителей различных ёмкостей и работающих с разными скоростями. Если требуется наличие жёстких дисков, работающих со скоростью 15000 оборотов в минуту, и 2,5-дюймовых жестких дисков, в цепочку могут быть включены модули расширения D1224.

Лучшие решения для хранения информации

D1212 является идеальным решением с точки зрения соотношения производительности и стоимости. 3,5-дюймовые NL-накопители большой ёмкости позволяют создать «холодное» или архивное хранилище объёмом до 120 Тб в 2U, а также хранилище объёмом 960 Тб для цепочки SAS в 16U. SAS-диски, работающие со скоростью 10000 оборотов в минуту и 12 Гбит/сек обеспечивают скорость, необходимую для многих высокопроизводительных рабочих нагрузок, а твёрдотельные накопители обеспечивают максимальную пропускную способность, необходимую для выполнения большинства задач ввода/вывода, а также дают высокую ёмкость.

D1212 имеет общие составляющие части с модулями DAS D1224. Это упрощает их обслуживание и уменьшает количество необходимых запасных частей, помогая ещё больше сократить расходы. При этом можно сэкономить деньги на файловых серверах/серверах хранения, развернув один сервер с виртуализированными средами с ёмкостью DAS до 960 Тб вместо использования нескольких серверов с одним JBOD.

Простота в установке и высокая доступность

Достаточно просто подключить кабелем новые модули – и они мгновенно начнут работать (в зависимости от типа ОС) и мгновенно будут опознаны. Виртуальные машины также могут использовать эти шасси расширения.

И, исходя из того, что отключённый накопитель – бесполезен, в D1212 используются надёжные компоненты, имеющие гарантию доступности 99.999% и соответствующие NEBS3, а также диски с возможностью горячей замены, блоки питания с возможностью горячей замены и резервированием, обеспечивающие безотказность работы на протяжении максимального времени. И, наконец, в комплекте имеются избыточные модули ввода/вывода с аварийным переключением.

Основные возможности D1212

Поддержка зонирования SAS до 6 хостов с Y кабелями.

Простое, доступное, лёгкое в настройке решение для расширения хранилища.

Использование одного D1212 в качестве автономного JBOD либо последовательной цепи до 7 на каждую SAS. Это обеспечивает возможность доступа к 96 жёстким дискам или твёрдотельным накопителям с использованием лишь одного адаптера HBA.

Поддерживается до 8 модулей D1212 для SAS-цепи.

Каждый D1212 содержит 12 3,5-дюймовых отсеков с возможностью горячей замены, поддерживающих жесткие диски и твердотельные накопители. Это означает, что в цепочке SAS поддерживается максимум 96 дисков/960 Тб (возможно изменение до 768 Тб).

Поддерживаемые диски включают жёсткие диски типа SAS корпоративного класса со скоростью работы 10000 оборотов в минуту, жёсткие диски типа SAS с высокой пропускной способностью (NL) 7200 оборотов в минуту и высокопроизводительные твёрдотельные накопители SAS повышенной ёмкости.

Стандартная комплектация включает два модуля ввода/вывода SAS. Каждый модуль снабжён тремя портами SAS 12 Гбит (Вход и Выход) – по четыре на каждый блок. Использование лишь двух портов позволяет последовательно подключать блок к тем, которые находятся до и после него. Использование обоих модулей SAS IO обеспечивает высокую доступность.

Без проблем интегрируется с любыми серверами Lenovo.

Обладает высокой доступностью благодаря двойным модулям ввода/вывода, резервным блокам питания и накопителям с возможностью горячей замены.

Обеспечивает эффективное решение для хранения рабочих нагрузок, таких как резервное копирование данных, кэширование данных, видеонаблюдение, потоковая передача мультимедиа, хостинг электронной почты, виртуализация серверов, управление файлами и обслуживание печати.

Идеально подходит для клиентов, ограниченных в средствах, ограниченных пространств, компаний, испытывающих потребность в наличии больших хранилищ (или таких, которые будут испытывать данную потребность в будущем), а также в виртуализации серверов/хранилищ. Система снижает нагрузку на чрезмерно используемое внутреннее серверное хранилище и обеспечивает обширную ёмкость для решений архивирования и холодного хранения.

Имеет общие комплектующие с DAS-блоком D1224 для модулей ввода/вывода и PCM.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.