Футбольный клуб «Шахтер» планирует запуск собственного телеканала. ФК уже подал соответствующую заявку на лицензирование в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает Tribuna.com.

Данную информацию подтвердил член Нацсовета Олег Черныш. Он предположил, что новоявленный канал будет проходить дистрибуцию через МГУ.

«Деталей пока сказать не могу. Нужно общаться непосредственно с «Шахтером» и холдингом «Медиа Группа Украина». Логично предположить, что канал будет проходить дистрибуцию через них. Но это только предположение», — сказал Черныш.

Отмечается, что на данный момент заявка «Шахтера» вместе со всеми необходимыми документами проходит проверку Нацсоветом. Это займет около месяца.

Напомним, в феврале текущего года будет запущен еще один футбольный телеканал – Футбол 3. Компания уже получила лицензию на спутниковое вещание.

В 2020 году «Футбол 3» заменит «Футбол 1» и «Футбол 2» в базовых пакетах услуг провайдеров, в то время как «каналы-предшественники» станут доступны только по отдельной подписке.

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