UATV больше не вещает в прямом эфире. Со вчерашнего дня, 13 января, программы канала выходят в записи, сообщает Детектор Медиа.

Согласно данным, 12 января в эфир вышли последние выпуски новостей UATV на русском и английском языках, также прекратились выпуски на крымскотатарском и арабском. Канал просуществовал 4 года.

Вместо этого на базе UATV будет запускаться новый вещатель для временно оккупированных территорий. Как рассказала руководитель информационного вещания государственного канала для неподконтрольных территорий Елена Трибушная, новый вещатель будет запущен 15 января, и некоторое время он будет работать параллельно с UATV.

Напомним, в июле появилась информация о том, что Команда Президента Украины Владимира Зеленского предложила создать всемирный русскоязычный телеканал. Глава офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что новый вещатель будет вести «борьбу за умы» украинцев и россиян в Донбассе, Крыму и России.

В октябре информацию о запуске русскоязычного канала для вещания на неподконтрольных территориях подтвердил министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма в Украине Владимир Бородянский. Он сообщил, что вещатель появится в январе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.