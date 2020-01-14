Компания Dolby Laboratories сообщила, что на премию «Оскар — 2020» номинировано несколько фильмов, в которых использованы технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Благодаря решениям Dolby создатели этих картин смогли доставить невероятное удовольствие любителям кино по всему миру.

О технологиях Dolby в фильмах-номинантах на премию Американской киноакадемии в 2020 году:

В восьми из девяти картин, номинированных на «Лучший фильм», использована технология Dolby Vision и/или Dolby Atmos;

Все фильмы-номинанты на «Лучшее сведение звука» и «Лучший монтаж звука» сняты с использованием технологии Dolby Atmos;

Четыре из пяти номинантов за лучшую операторскую работу представлены в формате Dolby Vision;

В четырех из пяти фильмов, номинированных на «Лучший анимационный полнометражный фильм», используются Dolby Vision и/или Dolby Atmos.

«Мы бы хотели поздравить всех выдающихся номинантов на премию «Оскар» в этом году, – подчеркивает Даг Дэрроу, Старший вице-президент Cinema Business Group, Dolby Laboratories. Dolby гордится сотрудничеством с режиссерами и создателями фильмов, которые благодаря использованию наших технологий могут добиться реализации своих идей в том исполнении, какими они были задуманы».

Компания Dolby сотрудничает с деятелями искусства, режиссерами и студиями по всему миру, помогая им рассказывать свои истории с помощью науки и технологий. Сегодня Dolby приветствует номинантов на главную кинопремию и отмечает высочайший уровень их аудио и визуальной составляющей:

Лучший фильм

«1917»

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история» *

«Однажды…в Голливуде»

«Паразиты»

Лучшее сведение звука

«1917»

«К звездам»

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«Однажды…в Голливуде»

Лучший монтаж звука

«1917»

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«Однажды…в Голливуде»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший оператор

«1917»

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды…в Голливуде»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона 3»

«Клаус» *

«Потерянное звено»

«История игрушек 4»

Напомним, церемония вручения кинопремии «Оскар» традиционно состоится в легендарном Dolby Theatre в Лос-Анджелесе 9 февраля 2019 года. Важно отметить, что в культовом кинотеатре, где проходят главные мировые кинопремьеры, также установлены Dolby Vision и Dolby Atmos. В России первый кинозал Dolby Cinema, совмещающий превосходное качество изображения Dolby Vision и иммерсивный звук Dolby Atmos, откроется в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» уже в этом году.

*Данные фильмы доступны в формате Dolby Vision только на стриминговых платформах.

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