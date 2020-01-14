Компания Dolby Laboratories сообщила, что на премию «Оскар — 2020» номинировано несколько фильмов, в которых использованы технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Благодаря решениям Dolby создатели этих картин смогли доставить невероятное удовольствие любителям кино по всему миру.
О технологиях Dolby в фильмах-номинантах на премию Американской киноакадемии в 2020 году:
- В восьми из девяти картин, номинированных на «Лучший фильм», использована технология Dolby Vision и/или Dolby Atmos;
- Все фильмы-номинанты на «Лучшее сведение звука» и «Лучший монтаж звука» сняты с использованием технологии Dolby Atmos;
- Четыре из пяти номинантов за лучшую операторскую работу представлены в формате Dolby Vision;
- В четырех из пяти фильмов, номинированных на «Лучший анимационный полнометражный фильм», используются Dolby Vision и/или Dolby Atmos.
«Мы бы хотели поздравить всех выдающихся номинантов на премию «Оскар» в этом году, – подчеркивает Даг Дэрроу, Старший вице-президент Cinema Business Group, Dolby Laboratories. Dolby гордится сотрудничеством с режиссерами и создателями фильмов, которые благодаря использованию наших технологий могут добиться реализации своих идей в том исполнении, какими они были задуманы».
Компания Dolby сотрудничает с деятелями искусства, режиссерами и студиями по всему миру, помогая им рассказывать свои истории с помощью науки и технологий. Сегодня Dolby приветствует номинантов на главную кинопремию и отмечает высочайший уровень их аудио и визуальной составляющей:
Лучший фильм
- «1917»
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Маленькие женщины»
- «Брачная история»*
- «Однажды…в Голливуде»
- «Паразиты»
Лучшее сведение звука
- «1917»
- «К звездам»
- «Ford против Ferrari»
- «Джокер»
- «Однажды…в Голливуде»
Лучший монтаж звука
- «1917»
- «Ford против Ferrari»
- «Джокер»
- «Однажды…в Голливуде»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший оператор
- «1917»
- «Ирландец»
- «Джокер»
- «Однажды…в Голливуде»
Лучший анимационный фильм
- «Как приручить дракона 3»
- «Клаус»*
- «Потерянное звено»
- «История игрушек 4»
Напомним, церемония вручения кинопремии «Оскар» традиционно состоится в легендарном Dolby Theatre в Лос-Анджелесе 9 февраля 2019 года. Важно отметить, что в культовом кинотеатре, где проходят главные мировые кинопремьеры, также установлены Dolby Vision и Dolby Atmos. В России первый кинозал Dolby Cinema, совмещающий превосходное качество изображения Dolby Vision и иммерсивный звук Dolby Atmos, откроется в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» уже в этом году.
*Данные фильмы доступны в формате Dolby Vision только на стриминговых платформах.