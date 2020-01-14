Телегруппа Discovery закрыла украинское представительство и уволила отвечающих за дистрибуцию сотрудников. Причиной такого решения стала неуспешная дистрибуция каналов группы в Украине, передает Телекритика.

Согласно данным, Discovery зашла на украинский рынок платного ТВ еще в 2000 году. Однако в 2016 году телегруппа закрыла офис в Украине и отказалась от двух каналов с украинской рекламой.

Вместо этого в Украине остались только два менеджера, ответственных за дистрибуцию каналов в Прибалтике, Беларуси и Украине. Но в конце 2019 года телегруппа приняла решение об их увольнении и закрытии украинского представительства.

«Вместо них вопросами дистрибуции занимается менеджер болгарского офиса телегруппы Екатерина Михайлович, которая перенаправляет украинских провайдеров к русскоязычному менеджеру холдинга в Румынии. Он предлагает украинским провайдерам русскоязычные версии телеканалов группы», — сообщает ресурс.

Отмечается, что ранее предложение Discovery Networks для Украины включало такие телеканалы: Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, Discovery HD Showcase, Animal Planet, Investigation Discovery Xtra, Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport News.

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