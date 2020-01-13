Як працюватиме система ProZorro з квітня 2020 року

Наближається час, коли почне діяти нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі», обумовлена прийняттям законопроекту №1076 восени 2019 року. Деякі аспекти роботи з системою ProZorro зміняться докорінно, тому до цих нововведень потрібно добре підготуватись вже зараз. Пропонуємо разом розібратись у найбільш значущих змінах.

Оновлені правила оскарження

Майже половина вашого успіху у сучасних українських публічних закупівлях — це здатність та вміння захистити свої інтереси у ролі постачальника від будь-яких порушень з боку організатора та інших учасників. Можливо, найбільш важливим інструментом для цього є подання скарг до Антимонопольного комітету України через електронні торговельні майданчики.

З 19 квітня 2020 року система оскарження суттєво зміниться, а саме у наступних своїх аспектах:

Вартість подання скарги. Нині щоб подати скаргу, учаснику закупівлі потрібно заплатити 5 000 гривень (15 000 гривень, якщо це закупівля робіт). Але за новими нормами сума більше не буде фіксованою і залежатиме від двох показників: бюджету закупівлі і предмета оскарження. Предмет оскарження. Раніше оскаржувати можна було дискваліфікацію з тендера, обрання переможця або умови закупівлі. За новою системою предметом оскарження нарешті зможе виступати і факт скасування тендера. Право відкликати скаргу. Проте учасників позбавлять права відкликати скарги до розгляду. Є думка, що ця норма не працюватиме — практика покаже.

Більше конкурентних закупівель

У зв’язку зі зменшення порогового розміру очікуваної вартості закупівлі значно збільшиться кількість тендерів ПроЗорро. За рахунок допорогових процедур щорічна кількість конкурентних закупівель зросте майже на чверть мільйона. Це означає збільшення шансів на перемогу та зменшення конкуренції у перші місяці після введення змін, тому підприємці зможуть заробити додаткові кошти.

Ставка на ПроЗорро Маркет

Попередній пункт опосередковано вплине на статус державного онлайн-магазину допорогових закупівель товарів — ProZorro Market. Сервіс відчує великий наплив державних замовників, які шукатимуть можливості для спрощених закупівель типових товарів, тому зараз саме час реєструватись у системі й розміщувати товари — потім конкуренція значно збільшиться. Зараз маркетплейс вводить систему монетизації для прискорення розвитку й оголошує масштабний набір постачальників.

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