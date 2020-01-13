В зимние праздники клиенты Vodafone использовали в 1,5 раза больше интернет-трафика

В Vodafone подсчитали количество трафика, использованного абонентами в период зимних праздников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интернет-аппетиты пользователей увеличились в 1,5 раза, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в период новогодних и рождественских выходных дней клиенты Vodafone использовали свыше 9 петабайт трафика, чего хватило бы для просмотра 650 миллионов роликов на YouTube. В зимние праздники годом ранее абоненты загрузили в полтора раза меньше трафика. Оператор объясняет это расширением 3G- и 4G-покрытия в Украине.

«Зимние праздники – это для нас уже традиционная возможность убедиться в том, что емкости сети с запасом хватает и для быстрого интернета, и для такого огромного количества звонков, как в новогоднюю ночь. Трафик растет ежегодно в разы», — заявил технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза.

Отмечается, что наибольшее количество звонков было совершено в канун Рождества — 24 декабря, а максимальное число SMS было отправлено 31 декабря. Пик интернет-активности пришелся на Рождество — 7 января.

Напомним, в декабре Vodafone предложил своим клиентам новогоднюю акцию — за покупку смартфона Samsung в магазине оператора по спеццене можно получить год бесплатной связи в сети Vodafone. Акция действует также и в январе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.