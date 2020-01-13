Китайская компания Skyworth разработала прототип первого в мире прозрачного OLED-телевизора. Новинка была представлена на выставке CES 2020, передает iXBT.com.

Сообщается, что устройство может работать в двух режимах: прозрачном и обычном. Предположительно, в новой модели телевизоров китайский производитель использовал прозрачные OLED-панели LG, которые южнокорейская компания выпускает еще с начала прошлого года.

«Прозрачные панели OLED производства LG характеризуются яркостью 150 кд/м2 (пиковая яркость белого — 400 кд/м2). Прозрачность составляет 38%. Экран охватывает 120% цветового пространства NTSC», — сообщает ресурс.

Также говорится о том, что в дальнейшем такие прозрачные телевизоры могут быть использованы при оформлении витрин магазинов, фасадов зданий, выставочных стендов. Более того, их активного применения ожидают даже в аэрокосмической промышленности.

Напомним, в конце прошлого года необычный теле-дизайн представила компания LG. Южнокорейский производитель работает над созданием телевизора с гибким экраном, который может складываться подобно гармошке.

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