Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, представила последние данные по заявкам на перенос номера (MNP) в Украине. По состоянию на начало января 2020 года свыше 62 тысяч украинцев подали запрос на смену оператора, сказано на сайте НКРСИ.

В целом за прошедший год на перенос номера было подано 62 367 заявок. При чем наибольшее количество абонентов, выразивших желание покинуть текущего оператора, у Vodafone.

Как видно на инфографике НКРСИ, в течение 2019 года от клиентов Vodafone поступило 26 813 заявлений на получение услуги переноса номера. Желающих перейти с Киевстар оказалось немного меньше — 24 162. С lifecell — 10 402.

И наоборот, больше всего украинские абоненты подали заявок на переход к оператору lifecell — 26762. Желающих присоединиться к Киевстар оказалось 18 252, а к Vodafone — 15 203.

По данным НКРСИ, из всех заявлений на смену номера, поданных в 2019 году, удовлетворить удалось 38 690. Среди них: 14 205 желающих перейти на Киевстар, 12 431 — на lifecell и 11 065 — на Vodafone. В свою очередь операторы «потеряли» 14 956, 7 164 и 16 045 клиентов соответственно.

Напомним, по состоянию на 2 августа прошлого года (за три месяца работы услуги MNP) наибольшее количество абонентов отказалось от Киевстар — к другим операторам ушло более 6700 абонентов. В свою очередь Vodafone получил больше всего новых клиентов — 5144. Несмотря на это, наибольший рост по соотношению потерянных/приобретенных абонентов показал lifecell — 2 943 против 4 548 пользователей.

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